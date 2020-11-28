Вирер выиграла индивидуальную гонку на первом этапе КМ по биатлону, Алимбекова стала восьмой

По итогам прошлого сезона Вирер выиграла Большой хрустальный глобус. И сейчас она тоже является одной из наиболее явных претенденток на победу в общем зачете. Подтверждать всю серьезность своих намерений итальянская спортсменка начала с первой же гонки. Чисто отработав на всех четырех огневых рубежах, Доротея заняла первое место с итоговым временем 44.00,9.Серебро завоевала немка Дениз Херрманн, которая при одной ошибке на стрельбище отстала от победительницы на 0,8 секунды.А на третью ступень пьедестала почета поднялась Йоханна Скоттхейм из Швеции (+24,1; 0 промахов).Лучшей из нашей команды стала Динара Алимбекова, которая при двух штрафных минутах оказалась восьмой (+1.50,0). Елена Кручинкина в итоговом протоколе разместилась на 16-м месте (+2.38,4; 2), Ирина Кривко – на 23-м (+2.53,7; 2), а Анна Сола – на 66-м (+6.04,2; 6).Стоит отметить, что Алимбекова показала седьмую скорость на трассе. И это при том, что она стартовала одной из последних. И к тому времени, когда проходила дистанцию, трасса была уже подразбита.Первый этап Кубка мира по биатлону завершится завтрашними спринтерскими гонками у мужчин и женщин.