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Вирер выиграла индивидуальную гонку на первом этапе КМ по биатлону, Алимбекова стала восьмой

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер выиграла индивидуальную гонку на 15 километров на первом этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Лучшей из белорусок стала Динара Алимбекова, которая заняла восьмое место.


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По итогам прошлого сезона Вирер выиграла Большой хрустальный глобус. И сейчас она тоже является одной из наиболее явных претенденток на победу в общем зачете. Подтверждать всю серьезность своих намерений итальянская спортсменка начала с первой же гонки. Чисто отработав на всех четырех огневых рубежах, Доротея заняла первое место с итоговым временем 44.00,9.

Серебро завоевала немка Дениз Херрманн, которая при одной ошибке на стрельбище отстала от победительницы на 0,8 секунды.

А на третью ступень пьедестала почета поднялась Йоханна Скоттхейм из Швеции (+24,1; 0 промахов).

Лучшей из нашей команды стала Динара Алимбекова, которая при двух штрафных минутах оказалась восьмой (+1.50,0). Елена Кручинкина в итоговом протоколе разместилась на 16-м месте (+2.38,4; 2), Ирина Кривко – на 23-м (+2.53,7; 2), а Анна Сола – на 66-м (+6.04,2; 6).

Стоит отметить, что Алимбекова показала седьмую скорость на трассе. И это при том, что она стартовала одной из последних. И к тому времени, когда проходила дистанцию, трасса была уже подразбита.

Первый этап Кубка мира по биатлону завершится завтрашними спринтерскими гонками у мужчин и женщин.
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Фото: РЕЙТЕР
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