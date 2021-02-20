Винты, дропы и пирамиды. В Минске прошел чемпионат по чирлидингу

Фестиваль объединил около трехсот любителей чирлидинга из Минска, Гродно, Мозыря и Бреста. На ковер выходили как юные акробаты (одной из самых младших участниц всего пять лет), так и ребята постарше. Перед жюри и зрителями танцоры выступали командами, сольно и в парах. Дуэт Светланы Капской и Каролины Боровой появился всего несколько месяцев назад. За это время школьницы из Минска, которые представляют Phoenix club, успели настроиться на одну волну и отточить движения. Правда, совместных оффлайн тренировок у девчонок было всего три, рассказывает их тренер Анастасия Детская:А Варвара Корж из Бреста представила сольный номер. В чирлидинге 10-летняя Варя недавно, но уже стремится показать то, чему научилась, говорит ее тренер и мама Екатерина: