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  2. Винты, дропы и пирамиды. В Минске прошел чемпионат по чирлидингу

Винты, дропы и пирамиды. В Минске прошел чемпионат по чирлидингу

Фестиваль по чирлидингу NEW SPIRIT FEST собрал в торговом центре "Столица" более десятка команд участников и сотни зрителей. За выступлениями акробатов понаблюдали и корреспонденты sb.by. 



Фестиваль объединил около трехсот любителей чирлидинга из Минска, Гродно, Мозыря и Бреста. На ковер выходили как юные акробаты (одной из самых младших участниц всего пять лет), так и ребята постарше. Перед жюри и зрителями танцоры выступали командами, сольно и в парах. Дуэт Светланы Капской и Каролины Боровой появился всего несколько месяцев назад. За это время школьницы из Минска, которые представляют Phoenix club, успели настроиться на одну волну и отточить движения. Правда, совместных оффлайн тренировок у девчонок было всего три, рассказывает их тренер Анастасия Детская:





- С Каролиной много занимались дистанционно: сбрасывала ей видео с элементами, а она, стоя у зеркала, их повторяла. 

А Варвара Корж из Бреста представила сольный номер. В чирлидинге 10-летняя Варя недавно, но уже стремится показать то, чему научилась, говорит ее тренер и мама Екатерина:

- Я волнуюсь даже больше, чем она. Для нашей школы танца, спорта и красоты "Белая Русь" направление чирлидинга новое. Мы приехали на фестиваль, чтобы Варя и другие девчонки посмотрели на выступления опытных танцоров. Вижу, как горят их глаза и понимаю, что тренироваться они станут еще усерднее. 






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Фото: Михалевич Диана
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