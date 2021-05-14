Приговор военнослужащему Ураду: виновен в измене государству

Обвиняемый – один из персонажей фильма ОНТ "Манкурты".Отмечалось, что из-за него, дежурного по посту спецсвязи Генштаба, произошла утечка секретных материалов, что может нанести колоссальный урон государственной безопасности нашей страны.Суд слушал дело Урада в закрытом режиме. Приговор вступил в силу с момента провозглашения. Обжалованию он не подлежит.Вот что сказал журналистамДа, наказание этому человеку назначено строгое. Однако справедливое. Последствия таких поступков могут быть катастрофическими для страны. Это вопрос национальной безопасности. В нынешней ситуации – развязанной против Беларуси агрессивной гибридной войны, в этом сомневаться не приходится.