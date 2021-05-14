Верховный Суд приговорил военнослужащего Дениса Урада к 18 годам колонии усиленного режима. Этот человек лишен воинского звания капитана.
Обвиняемый – один из персонажей фильма ОНТ "Манкурты".
Отмечалось, что из-за него, дежурного по посту спецсвязи Генштаба, произошла утечка секретных материалов, что может нанести колоссальный урон государственной безопасности нашей страны.
Суд слушал дело Урада в закрытом режиме. Приговор вступил в силу с момента провозглашения. Обжалованию он не подлежит.
Вот что сказал журналистам гособвинитель – старший советник юстиции Михаил Ковалев:
– Урад признан виновным в измене государству, совершенной лицом, на которое распространяется статус военнослужащего. Действия Урада выражены в выдаче государственных секретов, а также ином оказании помощи иностранным организациям и их представителям в проведении деятельности, направленной на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, что повлекло существенный вред национальным интересам. Наказание назначено с учетом высокой степени опасности содеянного.
Да, наказание этому человеку назначено строгое. Однако справедливое. Последствия таких поступков могут быть катастрофическими для страны. Это вопрос национальной безопасности. В нынешней ситуации – развязанной против Беларуси агрессивной гибридной войны, в этом сомневаться не приходится.
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Приговор военнослужащему Ураду: виновен в измене государству
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