Винокурова о социологическом исследовании в преддверии референдума: мы пытаемся определить контуры будущего

– Начнем с того, как называется исследование – «Беларусь. Мнение о будущем». То есть было изучено мнение, причем в опросе приняли участие 10 217 человек. Это представительное репрезентативное исследование. Сегодня нет недостатка во мнениях, в уважении к собственному мнению. Но для человека очень важно, насколько распространено его мнение в обществе, насколько оно коррелирует с тем, что думают другие. Если человек фанатично верит и убежден в собственном мнении, он этим вопросом не интересуется. Но подобные социологические исследования позволяют все взвешенно показать. Благодаря проведению этого исследования и средствам массовой информации каждый все взвесит и посмотрит, вписывается ли его мнение в то, что думает большинство. Такого рода исследования, которые широко рекламируются, показываются в СМИ, позволяют задуматься каждому. Это польза на индивидуальном уровне. И раз эти исследования носят социально-политический характер, они важны и для управленцев. Конструктивная связь науки и политики, когда научные результаты могут стать основной для взвешенных политических решений, когда при принятии тех или иных решений Правительство, руководство страны опирается на мнение народа, – это эффективно. Сегодня мы много говорим о единстве. В нем заинтересованы все: и власть, и люди. Общими решениями, общим движением цель достигается значительно быстрее. Это не опрос группы людей, чем занимается менеджмент, а масштабное исследование. Социология выходит на широкие опросы населения. Польза есть и для политики, и для науки, и для наших граждан.
Комментируя результаты исследования, первый проректор Белорусской государственной академии искусств, в частности, обратила внимание на то, что люди поддержали Союз с Россией на равноправных началах и высказались против санкций со стороны Запада. Показал опрос и то, что большинство – за действующего Президента.
– Цифры показывают рост доверия граждан к государственным органам и прежде всего к Главе государства. 72,3 процента поддерживают Президента, это более чем на 5 процентов больше, чем было по итогам предыдущего подобного опроса. Думаю, цифра абсолютно понятная, в частности, в силу той позиции, которую занял Александр Лукашенко. В событиях 2020 года он взял на себя ответственность как Глава государства, проявил не только знания, глубокую интуицию, но и своими действиями показал, что страну, на которую потрачено столько сил, не отдаст. Это вызвало энтузиазм в массах. Конечно, было опрошено далеко не все население, но выборка исследования серьезная, – подытожила Светлана Винокурова.
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.
Винокурова о миграционном кризисе: Запад использует эту карту для реализации своих политических амбиций
Винокурова: санкционная политика малоэффективна