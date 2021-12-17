Винокурова о социологическом исследовании в преддверии референдума: мы пытаемся определить контуры будущего

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Комментируя результаты исследования, первый проректор Белорусской государственной академии искусств, в частности, обратила внимание на то, что люди поддержали Союз с Россией на равноправных началах и высказались против санкций со стороны Запада. Показал опрос и то, что большинство – за действующего Президента., – подытожила Светлана Винокурова.Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.