Пара планирует создать остров рядом со своей недвижимостью на юго-западе Англии. Об это сообщает Tatler.ru.
Несколько лет назад пара приобрела особняк в Котсуолдсе за £ 6 млн. Теперь супруги планируют построить около него искусственный остров.
Отмечается, что для его создания им придется расширить озеро, которое находится неподалеку от самого дома. Бекхэмы уже отправили план проекта изменений на согласование с администрацией округа Уэст-Оксфордшир.
По информации The Sun, сотрудница совета по биоразнообразию округа опасается, что масштабная перестройка ландшафта может навредить птицам и другим животным, обитающим в этой местности.
Фото: Tatler.ru
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Виктория и Дэвид Бекхэм построят остров в Англии
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