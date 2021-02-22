Телеведущая, модель и звезда телепроекта «Дом-2» Виктория Боня предположила, что в будущем она может попробовать себя в политике. Такими планами знаменитость поделилась во время интервью на YouTube-шоу «Лучше – правду».
Скриншот YouTube-видео
Она поделилась, что считает нужным попробовать стать депутатом. Сперва Виктория остановилась на теме получения образования молодежью. Она думает, что сегодня нужно больше внимания уделять подрастающему поколению.
– Юношам и девушкам нужно больше рассказывать об истории и культуре. Нужно дарить им веру в себя и будущее, – поделилась телезвезда.
По ее мнению, дети, чтобы реализовать все свои ресурсы, должны понимать, кто они и в чем их таланты.
Помимо этого, девушка вспомнила о своих корнях в Читинской области (ее отец родом из Забайкалья) и заявила, что готова защищать интересы и права своих земляков.
– Я много думала и понимаю, что на это уйдет немало времени. Я четко определила, какие вопросы меня волнуют. Когда мой ребенок подрастет, будет видно, в какой деятельности я себя попробую, – объяснила светская львица.
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Виктория Боня планирует стать депутатом
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