Виктория Боня планирует стать депутатом

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Она поделилась, что считает нужным попробовать стать депутатом. Сперва Виктория остановилась на теме получения образования молодежью. Она думает, что сегодня нужно больше внимания уделять подрастающему поколению.– поделилась телезвезда.По ее мнению, дети, чтобы реализовать все свои ресурсы, должны понимать, кто они и в чем их таланты.Помимо этого, девушка вспомнила о своих корнях в Читинской области (ее отец родом из Забайкалья) и заявила, что готова защищать интересы и права своих земляков.– объяснила светская львица.