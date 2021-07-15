Американский спортивный бренд Reebok и британский дизайнер и актриса Виктория Бекхэм объединились для создания совместной коллекции спортивной одежды под названием Drop Five. Что из этого получилось – рассказываем в нашем материале.
В линейке представлены топы-бра, укороченные худи, теннисные мини-платья, шорты, легинсы, трикотажные брюки, куртки. Из аксессуаров в коллекцию вошли кепки с вышивкой и рюкзаки.
В рамках коллаборации также были выпущены существующие кроссовки Club C, Rapide и Zig Kinetica – только в новых расцветках.
Цветовую палитру всей линейки одежды составили черный и светло-серый цвета, а также пастельно-розовый, бордовый, мятный и изумрудно-зеленый.
К слову, это не первая совместная работа Бекхэм и Reebok. Ранее они уже успели показать четыре коллекции.
Коллаборация Drop Five уже доступна на официальном сайте Reebok.
Фото: reebok.com
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Виктория Бекхэм и Reebok представили совместную коллаборацию
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