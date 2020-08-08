Виктор Петренко, каменщик СУ №165 ОАО "Строительный трест №14": «Есть уверенность в завтрашнем дне»

- Я принимал участие в возведении многих значимых объектов не только в Гомеле, но и по всей области. Все эти стройки они по-своему ценны и важны для моей трудовой биографии. Работы в последние годы очень много. Появилась уверенность в завтрашнем дне – чем-то напоминает уверенность в спокойном будущем в эпоху СССР. Тогда мы знали: надо хорошо учиться, самоотверженно работать, крепко дружить – и все будет в порядке. Это хороший признак времени, он позволяет не оглядываться по сторонам, а делать свое дело. Я вот всю жизнь работаю - и могу сказать: тот, кто трудится, добивается желаемого результата, а если только осуждать да языком ворочать – не будет толку. Человек дела востребован во все времена, а в нашей стране ему, к тому же, почет и уважение! Я считаю, что такое положение дел должно обязательно сохраниться.