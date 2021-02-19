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  2. Виктор Лискович посетил учреждения образования Новогрудского и Слонимского районов

Виктор Лискович посетил учреждения образования Новогрудского и Слонимского районов

В течение двух дней председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович знакомился с работой учреждений образования Новогрудского и Слонимского районов. Во время встреч с трудовыми коллективами и учащимися он старался узнать, что сегодня волнует молодежь, каковы их планы и устремления, а также откровенно делился своими мыслями и опытом. Кроме того, как член Национальной комиссии по правам ребенка, сегодня провел в Слониме прием, на который для диалога с сенатором смогли прийти несовершеннолетние и их законные представители.


Первой в кабинет зашла мама-воспитатель детского дома семейного типа Елена Чилик. Она попросила обратить внимание на состоянии инфекционной больницы, которая нуждается в ремонте. Ответ был однозначным – реконструкция должна быть проведена в полном объеме и как можно быстрее. Председатель комиссии напомнил, что именно о том, что все больницы, и особенно инфекционные, должны быть незамедлительно приведены в порядок, говорил в своем выступлении на Всебелорусском народном собрании Глава государства. Страна должна быть готова к любой вирусной атаке. 


Мама пятерых детей, обладательница ордена Матери, Екатерина Романовская обратила внимание Виктора Лисковича на то, что многодетная семья зачастую теряет свой льготный статус, когда старшие дети достигают 18-летнего возраста. Но в современном обществе наступление совершеннолетия уже не означает, что человек становится финансово независимым от родителей. В том случае, если он решает продолжить обучение, ему требуется не меньшая, а то и большая материальная поддержка, чем раньше. Так, может, есть смысл не лишать семьи статуса многодетной до тех пор, пока старшие дети не закончат учебу или вернутся из армии? Председатель сенатской комиссии согласился с тем, что логика в рассуждениях собеседницы есть. Он пообещал вынести этот вопрос на дальнейшее обсуждение и даже подчеркнул, что готов поддержать точку зрения Екатерины Романовской. 



Вместе с тем в ответ на ее упреки по поводу того, что сейчас в Слониме нет бассейна, подходящего для семейного отдыха, Виктор Лискович проинформировал: в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация по строительству в районном центре спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном.

Не сговариваясь, практически слово в слово друг за другом озвучили вопрос, который их волнует, пришедшие на встречу с сенатором представители кадетских классов средней школы № 9 и учащиеся профильных классов по специальности «спасатель-пожарный» средней школы № 10 из Слонима. Получая в течение нескольких лет необходимые знания и навыки, они тем не менее не имеют льгот при поступлении в профильные вузы – в отличие от выпускников кадетских училищ. Кроме того, ребята-кадеты из 9-й школы попросили, чтобы на УПК для них преподавалась какая-нибудь из военных специальностей, а в белорусской армии нашлось больше мест для специалистов-женщин. Виктор Лискович согласился с тем, что во всех прозвучавших предложениях есть здравый смысл и решил под эгидой Совета Республики провести круглый стол для представителей классов военно-патриотической направленности, чтобы в рамках обсуждения новой редакции Кодекса об образовании услышать и их предложения.    


– Выступая на Всебелорусском народном собрании, Президент подчеркнул, что мы должны идти к молодежи, работать с ней, выстраивать диалог и делать все необходимое для того, чтобы ребята понимали цену того, что мы сейчас имеем, и готовились стать преемниками в реализации новых задач, в том числе и по обеспечению мира, стабильности и единства наших людей. Мы все должны чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Я провел встречи в школах, колледжах и других учреждениях образования Новогрудского и Слонимского районов. Что меня удивило – это небезразличное отношение детей к своему родному краю. Они гордятся своими родителями, своими педагогами. Пообщавшись с ними, я пришел к глубокому убеждению, что наши дети уверены в тех людях, которые сегодня формируют их будущее.
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Фото: Алексей БИБИКОВ
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