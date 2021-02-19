Виктор Лискович посетил учреждения образования Новогрудского и Слонимского районов

Первой в кабинет зашла мама-воспитатель детского дома семейного типа Елена Чилик. Она попросила обратить внимание на состоянии инфекционной больницы, которая нуждается в ремонте. Ответ был однозначным – реконструкция должна быть проведена в полном объеме и как можно быстрее. Председатель комиссии напомнил, что именно о том, что все больницы, и особенно инфекционные, должны быть незамедлительно приведены в порядок, говорил в своем выступлении на Всебелорусском народном собрании Глава государства. Страна должна быть готова к любой вирусной атаке.Мама пятерых детей, обладательница ордена Матери, Екатерина Романовская обратила внимание Виктора Лисковича на то, что многодетная семья зачастую теряет свой льготный статус, когда старшие дети достигают 18-летнего возраста. Но в современном обществе наступление совершеннолетия уже не означает, что человек становится финансово независимым от родителей. В том случае, если он решает продолжить обучение, ему требуется не меньшая, а то и большая материальная поддержка, чем раньше. Так, может, есть смысл не лишать семьи статуса многодетной до тех пор, пока старшие дети не закончат учебу или вернутся из армии? Председатель сенатской комиссии согласился с тем, что логика в рассуждениях собеседницы есть. Он пообещал вынести этот вопрос на дальнейшее обсуждение и даже подчеркнул, что готов поддержать точку зрения Екатерины Романовской.Вместе с тем в ответ на ее упреки по поводу того, что сейчас в Слониме нет бассейна, подходящего для семейного отдыха, Виктор Лискович проинформировал: в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация по строительству в районном центре спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном.Не сговариваясь, практически слово в слово друг за другом озвучили вопрос, который их волнует, пришедшие на встречу с сенатором представители кадетских классов средней школы № 9 и учащиеся профильных классов по специальности «спасатель-пожарный» средней школы № 10 из Слонима. Получая в течение нескольких лет необходимые знания и навыки, они тем не менее не имеют льгот при поступлении в профильные вузы – в отличие от выпускников кадетских училищ. Кроме того, ребята-кадеты из 9-й школы попросили, чтобы на УПК для них преподавалась какая-нибудь из военных специальностей, а в белорусской армии нашлось больше мест для специалистов-женщин. Виктор Лискович согласился с тем, что во всех прозвучавших предложениях есть здравый смысл и решил под эгидой Совета Республики провести круглый стол для представителей классов военно-патриотической направленности, чтобы в рамках обсуждения новой редакции Кодекса об образовании услышать и их предложения.