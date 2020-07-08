Виктор Ананич: отсутствие карантинных ограничений позволило сохранить в стране рабочие места

Член Совета Республики Виктор Ананич встретился с трудовым коллективом ОАО «Белорусский цементный завод».

Восьмого июля заместитель председателя Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам, председатель правления Беларусбанка Виктор Ананич в рамках визита в Костюковичи посетил ОАО «Белорусский цементный завод» и встретился с трудовым коллективом предприятия.

В ходе беседы с работниками сенатор Виктор Ананич подробно остановился на теме развития Республики Беларусь, затронул широкий спектр актуальных вопросов.

Депутат отдельно остановился на вопросах граждан, касающихся принятых государством мер во время пандемии. По его словам, отсутствие карантинных ограничений позволило сохранить в стране рабочие места, заработную плату работников различных сфер. Вопросы жителей Костюковичей также касались развития региона в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 8 июня 2015 г. № 235 «О социально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области».

В ходе встречи Виктор Ананич затронул темы, которые обсуждались накануне на 58-й сессии Парламентского Собрания союза Беларуси и России. Одним из ключевых вопросов было скорейшее открытие границ для возобновления торговых связей между странами.

Работников предприятия, например, интересовало мнение сенатора по вопросу арендного жилья в части закрепления молодых специалистов на местах. Часть вопросов, с которыми сотрудники цементного завода обратились к Виктору Ананичу, касалась льготного кредитования населения.

В части благоустройства территории города жителей интересовало возможное строительство в Костюковичах детских площадок по аналогии с ранее открытым спортивным объектом в Быхове.

Все члены трудового коллектива ОАО «Белорусский цементный завод» смогли задать интересующие их вопросы и получить компетентные ответы.

Во время визита в Костюковичи сенатор, председатель правления крупнейшего банка страны Виктор Ананич также принял участие в открытии сенсорной комнаты в районном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

Приобретение специального оборудования для сенсорной комнаты стало возможным благодаря оказанию спонсорской помощи Беларусбанком. Это современное помещение – важная часть реабилитационной среды для детей, позволяющая снимать страхи и невротические состояния, проводить коррекцию поведения.