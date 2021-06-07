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VIII Форум регионов Беларуси и России пройдет с 29 июня по 1 июля

VIII Форум регионов Беларуси и России пройдет в этом году с 29 июня по 1 июля в Московской области. Об этом объявлено сегодня на рабочем совещании по подготовке к форуму, проходящем в Совете Республики Национального собрания Беларуси.


Тема предстоящего форума - «Научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации». Формат традиционный: пленарное заседание и работа профильных сессий, а также молодежный форум. В беседе с журналистами Председатель Совета Республики Наталья Кочанова отметила, что проводимый в восьмой раз в наших странах Форум регионов Беларуси и России - великолепная идея. И ожидания от него велики:

- Ждем встречи с коллегами - в прошлом году из-за пандемии форум проходил в режиме онлайн, но в этом году рассчитываем, что ситуация позволит нам встретиться. Тема нынешнего форума весьма актуальная и перспективна для наших стран. Ждем также подписания контрактов и торговых соглашений, что всегда было важным направлением в работе Форума регионов. Экономические отношения - прежде всего, и у нас уже подготовлен к подписанию ряд контрактов, а некоторые уже даже подписаны в рамках подготовки к форуму. Думаю, что прежняя сумма - 700 миллионов долларов - безусловно будет, рассчитываем и на более весомую сумму: мы говорим уже о 900 миллионах долларов.


Спикер верхней палаты Парламента заключила:

- Думаю, форум будет проведен на весьма серьезном уровне, мы всегда достаточно серьезно готовимся к проведению этого важного мероприятия. Главы наших государств всегда придавали Форуму регионов Беларуси и России большое значение - и мы надеемся, что и нынешний форум пройдет на высоком уровне. 

 Как отмечал ранее Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, ожидается, что нынешний форум позволит наполнить межрегиональное взаимодействие новым содержанием:

- Если на прошлых форумах в Санкт-Петербурге и Минске было подписано соглашений на сумму свыше 500 и 700 миллионов долларов соответственно, то сегодня есть все основания рассчитывать, что, несмотря на пандемию, этот рубеж будет подтвержден и преодолен.

На сегодняшнем рабочем совещании в Минске представители белорусской стороны сверили часы в плане подготовки к предстоящему Форуму регионов. С участием заинтересованных руководителей республиканских органов госуправления были обсуждены общие вопросы его подготовки и проведения, а также мероприятий, входящих в его официальную программу.


Так, заседания секций в онлайн-режиме и совета делового сотрудничества будут проходить 29 июня, встреча председателей Совета Республики и Совета Федерации с руководителями местных органов власти Беларуси и России, а также заседание межпарламентской комиссии - 30 июня. Пленарное заседание VIII Форума регионов Беларуси и России с участием Президентов двух стран планируется провести 1 июля.

С белорусской стороны местами работы секций станут Белорусский институт стратегических исследований (БИСИ), научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Президентская и Национальная библиотеки, а также Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР). С российской - здания Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Правительства Московской области в городе Красногорске.

При этом проводимый в рамках Форума регионов Белорусско-российский молодежный форум пройдет в этом году в июле во Владивостоке.

Фото: БЕЛТА
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