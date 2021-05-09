Галина Ивановская неизменно приходит каждый год на празднование Дня Великой Победы. Для нее эта дата особая и скорее семейная. У жительницы столицы страшная война забрала сразу двоих близких –отца и брата.
– Отец ушел воевать и погиб под Курской дугой. А вот с братом дела обстоят иначе. Ему было всего 15 лет. Он вышел из дома, а немцы, как оказалось, в засаде сидели. Они выстрелили ему прямо в сердце. Он успел только крикнуть «Мама, меня убили», – вспоминает женщина. – Поэтому каждый год я неизменно чту память обоих – как на месте захоронения, так и на мероприятиях. Когда видишь военных и слышишь старые песни, воспоминания накатывают. Но видя все то, что молодое поколение делает в честь праздника Победы, становится легко на душе. Спасибо, что продолжают добрые традиции.
Опубликовано:
405
«Видя все то, что молодое поколение делает в честь праздника Победы, становится легко на душе». Галина Ивановская потеряла на войне отца и брата
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА: