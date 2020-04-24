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  2. ВИДЕОФАКТ: «Тесла» может ехать на автопилоте, "не замечая" отсутствия водителя

ВИДЕОФАКТ: «Тесла» может ехать на автопилоте, "не замечая" отсутствия водителя

Любопытный эксперимент провел житель США. Оказывается, водитель может обмануть системы безопасности Tesla и покинуть двигающийся на автопилоте автомобиль, хотя сделать это непросто — большинство способов не сработает.


Видео своего эксперимента юный автолюбитель выложил у себя на канале. В салоне присутствовал его друг, чтобы вмешаться в управление, если что-то пойдет не так. Электрокар в любом случае остановился бы, поскольку система начинает «волноваться», если в течение 25 секунд водитель не касается рулевого колеса, написал автор ролика.

Автопилот автомобиля блокируется при отстегивании ремня безопасности или открытии двери, но, оказывается, его можно обмануть, оставив ремень безопасности в замке и покинув машину через окно.

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