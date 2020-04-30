Видеофакт. Птица «сбила» американскую ракету на учениях в Польше

Необычный инцидент случился во время военных учений на Дравско-Поморском военном полигоне в Польше. Противотанковая ракета, запущенная экипажем американской боевой машины пехоты M2A2 Bradley, попала в птицу. Видео опубликовал Twitter-аккаунт The Dead District.

Экипажи БМП американской 2-й бронетанковой бригады во время учений отрабатывали уничтожение бронетехники противника. В качестве мишени, предположительно, использовался списанный средний танк Т-55, находившийся на расстоянии около 1,5 км, пишет «Российская газета».

Одна из запущенных из противотанкового комплекса BGM-71 TOW ракет, однако, в цель не попала — она оказалась «сбита» большой птицей, которая пролетала мимо. Запись попадания была сделана через тепловизионный канал прицела.