Видеофакт. Птица «сбила» американскую ракету на учениях в Польше

Необычный инцидент случился во время военных учений на Дравско-Поморском военном полигоне в Польше. Противотанковая ракета, запущенная экипажем американской боевой машины пехоты M2A2 Bradley, попала в птицу. Видео опубликовал Twitter-аккаунт The Dead District.

Экипажи БМП американской 2-й бронетанковой бригады во время учений отрабатывали уничтожение бронетехники противника. В качестве мишени, предположительно, использовался списанный средний танк Т-55, находившийся на расстоянии около 1,5 км, пишет «Российская газета».

#USArmy M2A2 #Bradley #IFV with the 2nd Armored Brigade Combat Team, @3rd_Infantry fires a #BGM71 TOW #ATGM at 1575m on Mielno Range, Drawsko Pomorskie Training Area #DPTA, #Poland in support of #DEFENDEREurope 20 pic.twitter.com/pYtIwgb1cE