Водоем находится на территории микрорайона Чижовка в Минске. Площадь водохранилища 1,6 кв. км. Водоем сооружен на реке Свислочь для обеспечивания водоснабжения ТЭЦ-3 и промышленных предприятий. У водохранилища расположен парк 900-летия Минска. На берегу водоема построена Чижовка-арена, которая принимала чемпионат мира по хоккею 2014 года. Берега благоустроены беседками и велодорожками. Также рядом есть церковь в честь Георгия Победоносца и храм в честь Минской иконы Божией Матери. Чижовское водохранилище – излюбленное место рыбаков. В водоеме купаться запрещено. Смотрите новое аэровидео и делитесь роликом с друзьями.
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Полетали над Чижовским водохранилищем. Смотрите красивое аэровидео
Видео с дрона: Чижовское водохранилище
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