Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 3.09
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Видео с дрона: Чижовское водохранилище

Полетали над Чижовским водохранилищем. Смотрите красивое аэровидео

Видео с дрона: Чижовское водохранилище

Водоем находится на территории микрорайона Чижовка в Минске. Площадь водохранилища 1,6 кв. км. Водоем сооружен на реке Свислочь для обеспечивания водоснабжения ТЭЦ-3 и промышленных предприятий. У водохранилища расположен парк 900-летия Минска. На берегу водоема построена Чижовка-арена, которая принимала чемпионат мира по хоккею 2014 года. Берега благоустроены беседками и велодорожками. Также рядом есть церковь в честь Георгия Победоносца и храм в честь Минской иконы Божией Матери. Чижовское водохранилище – излюбленное место рыбаков. В водоеме купаться запрещено. Смотрите новое аэровидео и делитесь роликом с друзьями.
  
Подписаться


Больше интересного видео смотрите в разделе СБ ТВ.

Подписывайтесь на наши новые каналы "Здоровый стиль" и "Удачные советы".
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Важны не «жизни черных», а их деньги. И деньги других тоже важны
Фестиваль национальных культур торжественно откроется 27 июня в столичном Верхнем городе
Хоккеисты сборной Беларуси сыграют со швейцарцами на ЧМ-2021
В Брестской области первый укос трав пока не хуже прошлогоднего
Полетали над Чижовским водохранилищем. Смотрите красивое аэровидео
В Пинске стартовала Республиканская спартакиада работников здравоохранения
В России за сутки выявили максимум с 19 марта заразившихся коронавирусом
Томат, огурец, баклажан. Тест про овощи, которые не то, чем кажутся
Вечер музыкотерапии пройдет 3 июня в Белгосфилармонии
Юрий Щербацевич завоевал бронзу ЧЕ по стрельбе
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Легкость в мыслях необыкновенная
Более 170 созданных детьми экслибрисов представят в НББ 1 июня
Белоруски завоевали две медали на этапе КМ по художественной гимнастике в Италии
Заморозки на почве и без осадков ожидается в Беларуси 31 мая
Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня в Минске в 11 местах
"Милкфест" и "Формула безопасности" - в Гомеле пройдет полезный праздник для маленьких горожан
Американец Девин Хейни защитил титул чемпиона мира в легком весе по версии WBC
Гандболистки "Бреста" и "Кристиансенда" вышли в финал женской Лиги чемпионов
Католики сегодня празднуют День Святой Троицы
Лукашенко поздравил архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия с днем рождения
В этот день окучивали картошку. Что еще нужно знать о 30 мая?
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Конченный
Лукашенко поздравил работников и ветеранов химической промышленности с профессиональным праздником
В Индонезии загорелся паром, на котором было почти 200 человек
Сотни человек протестуют против коронавирусных ограничений в Оттаве
Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня
«Челси» добился минимальной победы над «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов
Белорусские волейболистки с победы стартовали в золотой Евролиге
Белоруски вышли в 1/4 финала олимпийской квалификации по баскетболу 3х3
Словаки взяли верх над сборной Дании в матче мирового первенства по хоккею
Волейболисты сборной Беларуси обыграли Чехию в стартовом матче золотой Евролиги
Финны выиграли у немцев на чемпионате мира по хоккею
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
А теперь - горбатый
В Афганистане подорвали автобус со студентами
Минский тракторный завод празднует 75-летний юбилей - стрим
В Ливии из-за неисправности разбился истребитель Ливийской национальной армии
"Спутник" не удержал победу над "Неманом" в матче чемпионата Беларуси
При стрельбе в Майами ранены семь человек
Нетрезвый водитель сначала въехал в дерево, затем в автомобиль
Представители власти и делового сообщества отметили 30-летие белорусского бизнеса совместным трудовым субботником
"Мешков Брест" стал вторым финалистом гандбольного Кубка Беларуси
БАТЭ разгромил «Славию» в матче чемпионата Беларуси по футболу
В беспорядках на западе Колумбии погибли не менее 10 человек
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Занимательно о беглых
Американцы одолели норвежцев в игре группового раунда ЧМ по хоккею
Посмотрите, Минский ботанический сад сняли с дрона
Лукашенко и Путин договорились насчет второго транша госкредита и открытии новых рейсов "Белавиа"
Авторы
СКАНИРУЙТЕ