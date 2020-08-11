Главная Видео. Протестующие строят баррикады и обсуждают организацию беспорядков Опубликовано: 11.08.2020 18:38:01 6252 Видео. Протестующие строят баррикады и обсуждают организацию беспорядков Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter Только факты. Подпишись на SB.BY ГОРЯЧАЯ ТЕМА: Уличные беспорядки Версия для печати Новости и статьи 12.08.2020 23:34:08 NVIDIA может показать видеокарты RTX 3000 уже 1 сентября 12.08.2020 23:10:20 В морепродуктах нашли частицы микропластика 12.08.2020 22:52:08 Когда стирается грань между мирным протестом и беспорядками? 12.08.2020 22:47:05 Заявление КПРФ: события в Беларуси - не спонтанное выражение недовольства, а попытка госпереворота 12.08.2020 22:32:39 Третья ночь беспорядков в Беларуси: тысяча задержанных, в том числе 4 координатора акций 12.08.2020 22:04:45 В Барановичах совершен наезд на сотрудника милиции, водитель скрылся 12.08.2020 22:00:15 Орбитальная обсерватория TESS успешно завершила основную миссию 12.08.2020 21:54:08 В Гомеле умер арестованный мужчина, СК проводит проверку 12.08.2020 21:43:01 Ипатов: использование информтехнологий началось еще на этапе организации избирательной кампании 12.08.2020 21:22:00 Радужный хлеб в виде облака – любители домашней выпечки запустили мировой тренд в TikTok и Instagram мнение Андрей МУКОВОЗЧИК Наша Маша и Волшебный орех 12.08.2020 21:14:45 Караник: грустно видеть, как четко срежиссированное мероприятие пытаются выдать за стихийно возникшую акцию протеста медиков 12.08.2020 21:13:25 МВД: в Минске сбили сотрудника ГАИ 12.08.2020 21:00:03 Древние гробницы с более чем 2000-летней историей обнаружены на юго-западе Китая 12.08.2020 20:38:32 Военный эксперт: активная цветная революция опередила мирные протесты 12.08.2020 20:15:03 Говорцова не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Лексингтоне 12.08.2020 20:02:32 Минздрав: посты об отказывающих в помощи медиках не соответствуют действительности 12.08.2020 19:42:24 "Работаем в штатном режиме". Руководство Минского облпотребсоюза встретилось с коллективом Логойского филиала 12.08.2020 19:27:16 Фотофакт. Содержимое сумок участников массовых беспорядков 12.08.2020 19:11:07 Начальник цеха ОАО «Гомсельмаш»: своим примером мы призываем трудиться, а не участвовать в беспорядках 12.08.2020 19:00:00 Завтра в Несвижском районе откроется экологическая тропа мнение Андрей МУКОВОЗЧИК Сбегут? Сбежали 12.08.2020 18:50:05 Гродненская милиция проводит проверку по факту травмирования 5-летней девочки 12.08.2020 18:34:23 «Что вам надоело в Беларуси? Порядок и чистота в вашей стране?» 12.08.2020 18:25:16 Работники УП «МИНСКОБЛГАЗ»: Мы за стабильность и мир 12.08.2020 18:11:13 Головченко: ситуация в промышленности абсолютно спокойная 12.08.2020 18:01:25 «Может, славы какой-то хотел». Один из организаторов беспорядков рассказал о мотивах. Но делал это за деньги 12.08.2020 17:37:18 В минских школах бьют окна и разрушают площадки 12.08.2020 17:30:42 Возбуждено десять уголовных дел за повреждение автомобилей ГАИ в Минске 12.08.2020 17:26:34 "Нам некогда отвлекаться, мы работаем над уникальными установками и освоением новых рынков": работники холдинга "Планар" не поддерживают призывы останавливать производства 12.08.2020 17:25:37 Начальник производства ОАО «Агат – системы управления»: люди спокойно работают, чтобы обеспечить свои семьи 12.08.2020 17:12:28 Оружие и взрывные устройства - задержан могилевчанин, собиравшийся на протесты в Минск мнение Андрей МУКОВОЗЧИК Бунт. Бессмысленный и беспощадный 12.08.2020 17:09:39 Сын Ефремова рассказал о пережитых в детстве сексуальных домогательствах 12.08.2020 17:07:44 Заявление ОО «Белорусский союз журналистов» 12.08.2020 17:02:58 ГВПК обратился к трудовым коллективам, входящим в систему Госкомвоенпрома 12.08.2020 16:43:04 «Мы не с теми, кто обещает золотые горы»: рабочие главного конвейера «Гомсельмаша» выразили позицию по поводу событий в стране 12.08.2020 16:42:17 Гендиректор холдинга "Планар": чтобы сохранить перспективы для развития, нужно работать 12.08.2020 16:35:21 Начальник цеха ОАО «Агат – электромеханический завод»: политике на производстве места нет 12.08.2020 16:34:30 Баскетболисты минского клуба «Цмокi» продолжают подготовку к новому сезону 12.08.2020 16:31:58 Внимание, фейк! 12.08.2020 16:22:07 Сенатор Дьяченко: попытки политических экстремистов дестабилизировать ситуацию в Беларуси возмутительны 12.08.2020 16:16:07 Названы продукты для защиты от коронавируса мнение Татьяна БИЗЮК Ресурсы конвертируем в молодые таланты 12.08.2020 16:08:58 В Бресте за медпомощью после беспорядков обратилось около 100 человек 12.08.2020 16:01:27 Митрополит Павел призвал белорусов к благоразумию, миру и диалогу 12.08.2020 15:54:43 Фотофакт. Пиротехнические изделия, изъятые у участников уличных беспорядков