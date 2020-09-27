ВИДЕО. К чему приводят протесты? Последствия несанкционированных акций в Беларуси

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Однако сотрудникам ГАИ приходилось заниматься не только прямыми обязанностями. Ведь акции вовсе не мирных протестов иногда заканчиваются тем, что приходится делать все возможное для обеспечения элементарной безопасности тех, кто правила дорожного движения умышленно игнорирует. Насколько легко это сделать, когда непредсказуемо ведет себя толпа? И задумывается ли она, что настоящая помощь в это время может понадобиться тем, кто действительно в ней нуждается, задались вопросом журналисты телеканала.