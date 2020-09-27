ВИДЕО. К чему приводят протесты? Последствия несанкционированных акций в Беларуси

За прошедшие выходные в автомобильных авариях погибли 13 человек. 27, в том числе четверо детей, получили травмы. 163 человека сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. То есть каждые 20 минут ГАИ задерживала пьяного водителя, сообщили в эфире телеканала ОНТ.
Однако сотрудникам ГАИ приходилось заниматься не только прямыми обязанностями. Ведь акции вовсе не мирных протестов иногда заканчиваются тем, что приходится делать все возможное для обеспечения элементарной безопасности тех, кто правила дорожного движения умышленно игнорирует. Насколько легко это сделать, когда непредсказуемо ведет себя толпа? И задумывается ли она, что настоящая помощь в это время может понадобиться тем, кто действительно в ней нуждается, задались вопросом журналисты телеканала.
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