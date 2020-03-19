Видео, в котором Энтони Хопкинс играет на пианино, держа на коленях кота, за сутки посмотрели более двух миллионов раз, пишет РИА Новости.
Звезда кинокартин "Молчание ягнят", "Легенды осени", "Человек-слон", "Два папы" играет, почти не смотря на свои руки, улыбается животному и на камеру.
"Нибло (кличка кота. — Прим. ред.) контролирует, хорошо ли я себя чувствую, и взамен требует, чтобы я его развлекал", — написал 82-летний Хопкинс.
Поклонники в комментариях хвалили и исполнение актера, и само произведение.
Энтони Хопкинс давно увлекается музыкой, он не только играет чужие композиции, но и сам пишет для фортепиано и скрипки с оркестром.
Популярным стал его вальс And The Waltz Goes On ("Вальс продолжается") в исполнении Андре Рье и оркестра Иоганна Штрауса.
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Видео Энтони Хопкинса с котом за сутки набрало два миллиона просмотров
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