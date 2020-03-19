Видео Энтони Хопкинса с котом за сутки набрало два миллиона просмотров

Звезда кинокартин "Молчание ягнят", "Легенды осени", "Человек-слон", "Два папы" играет, почти не смотря на свои руки, улыбается животному и на камеру.(кличка кота. — Прим. ред.)— написал 82-летний Хопкинс.Поклонники в комментариях хвалили и исполнение актера, и само произведение.Энтони Хопкинс давно увлекается музыкой, он не только играет чужие композиции, но и сам пишет для фортепиано и скрипки с оркестром.Популярным стал его вальс And The Waltz Goes On ("Вальс продолжается") в исполнении Андре Рье и оркестра Иоганна Штрауса.