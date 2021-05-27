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VІ Форум библиотекарей Беларуси проходит в НББ

VІ Форум библиотекарей Беларуси "Гуманитарно-просветительская деятельность библиотек в контексте общечеловеческих ценностей и белорусской государственности" открылся сегодня в Национальной библиотеке Беларуси, сообщает БЕЛТА.


Форум традиционный и проходит каждые три года. Сейчас в мероприятии участвуют почти 240 человек. Среди них – руководители и специалисты библиотек различных систем и ведомств, представители научных и учебных учреждений, органов законодательной и исполнительной власти, общественных объединений и организаций.

– Сегодня здесь собрались коллеги и единомышленники. Я очень рад, что мы поддерживаем традиции, которые были заложены нашими предшественниками, и продолжаем сохранять общение в рамках нашего профессионального сообщества, – сказал во время открытия генеральный директор НББ Роман Мотульский.

На пленарном и секционных заседаниях обсуждаются проблемы нормативного правового обеспечения библиотечной отрасли, корпоративного взаимодействия библиотек Беларуси, внедрения информационных технологий в их деятельность. Также говорят о роли библиотек в социокультурной среде регионов, о профессии библиотекаря. Кроме того, будут представлены итоги деятельности и приоритеты развития Белорусской библиотечной ассоциации.

По словам руководителя, когда в прошлом году пандемия затронула все сферы деятельности, в том числе и библиотечное дело страны, этот вызов был неожиданным и непредсказуемым. 

– Библиотекари достойно прошли этот путь. Публичные библиотеки, когда у людей появилось больше свободного времени и возможностей их посетить, выработали новые методы и формы работы. Особую роль также сыграли библиотеки учебных заведений в связи с переходом на дистанционную работу, – сказал он. 

Во время форума также будет проведена отчетно-выборная конференция Белорусской библиотечной ассоциации, на которой изберут новый состав руководящих и рабочих органов профессионального общественного объединения.

28 мая участников пригласят на секционные заседания и мастер-классы. Результатом общего обсуждения станет резолюции форума, которая зафиксирует принятые решения по дальнейшему развитию библиотечного дела страны.

Организаторами выступают Министерство культуры, Белорусская библиотечная ассоциация, Национальная библиотека. 
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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