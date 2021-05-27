VІ Форум библиотекарей Беларуси проходит в НББ

Форум традиционный и проходит каждые три года. Сейчас в мероприятии участвуют почти 240 человек. Среди них – руководители и специалисты библиотек различных систем и ведомств, представители научных и учебных учреждений, органов законодательной и исполнительной власти, общественных объединений и организаций.– сказал во время открытия генеральный директор НББ Роман Мотульский.На пленарном и секционных заседаниях обсуждаются проблемы нормативного правового обеспечения библиотечной отрасли, корпоративного взаимодействия библиотек Беларуси, внедрения информационных технологий в их деятельность. Также говорят о роли библиотек в социокультурной среде регионов, о профессии библиотекаря. Кроме того, будут представлены итоги деятельности и приоритеты развития Белорусской библиотечной ассоциации.По словам руководителя, когда в прошлом году пандемия затронула все сферы деятельности, в том числе и библиотечное дело страны, этот вызов был неожиданным и непредсказуемым., – сказал он.Во время форума также будет проведена отчетно-выборная конференция Белорусской библиотечной ассоциации, на которой изберут новый состав руководящих и рабочих органов профессионального общественного объединения.28 мая участников пригласят на секционные заседания и мастер-классы. Результатом общего обсуждения станет резолюции форума, которая зафиксирует принятые решения по дальнейшему развитию библиотечного дела страны.Организаторами выступают Министерство культуры, Белорусская библиотечная ассоциация, Национальная библиотека.