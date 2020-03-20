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Вьетнам приостанавливает безвизовый въезд для граждан Беларуси

Вьетнам из-за ситуации с коронавирусом временно приостанавливает безвизовый въезд для граждан Беларуси, а также России и Японии, сообщили в МИД страны.


Безвизовый режим въезда приостанавливается с 21 марта. Запрет не распространяется на обладателей служебных и дипломатических паспортов, передает ТАСС.

Ранее власти Вьетнама закрыли въезд иностранцам на 30 дней, прекратив выдачу виз.

В стране сейчас закрыты детские сады, школы и вузы, отменены все массовые мероприятия.

В общей сложности во Вьетнаме выявлено 85 инфицированных новым коронавирусом.

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Фото: РЕЙТЕР
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