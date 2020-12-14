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Ветеринарный врач рассказал, чем опасно ожирение для домашних питомцев

В ветеринарные клиники довольно часто обращаются хозяева питомцев, которые замечают проблемы у животных, возникшие из-за лишнего веса. Специалисты давно предупреждали, что ожирение, которое многих умиляет, опасно для кошек и собак. Так считает и ветеринарный врач Баграт Агажанов, который в своем YouTube-канале дал более подробные рекомендации по лечению у питомцев подобных проблем.


В первую очередь лишний вес приводит к нагрузкам на сердечно-сосудистую систему.

– Жир необходимо постоянно кровоснабжать, из-за чего увеличивается объем сосудов, при этом сердце остается прежним. Для того чтобы прогнать всю циркулирующую кровь по сосудам, мышечный орган начинает активнее работать. Именно по этой причине у большинства животных наблюдается сердечная недостаточность, – рассказал ветеринарный врач.

Следующий момент – это нагрузка на опорно-двигательную систему.

– У животного есть свой резерв нагрузки на суставные поверхности организма, поэтому когда увеличивается общая масса, у питомца возникает нагрузка на тазобедренный сустав, на коленный сустав, на плечевые и локтевые суставы. Наверняка большинство владельцев крупных собак, особенно с лишним весом, наблюдают у своих домашних любимцев патологию с суставами. Артриты и артрозы – это их самые любимые болячки, – отметил Баграт Агажанов.

Лишний вес у животных, как и у людей, приводит к образованию сахарного диабета. По словам специалиста, это происходит потому, что ожирение несет большую нагрузку на поджелудочную железу.

Лишний вес у питомцев возникает по разным причинам. Чаще всего из-за стерилизации или кастрации.

– Поскольку животным управляют инстинкты, например, такие как питаться и размножаться, то когда мы убираем последнее, у питомца остается только инстинкт есть.

Как отметил ветеринарный врач, некоторые животные начинают есть бесконтрольно и набирают вес, поскольку у них нет чувства меры. 

– В идеале самое важное – предотвратить лишний вес, потому что лечить ожирение достаточно сложно. Но есть несколько советов тем, кто все-таки не уберег своего питомца. В первую очередь необходимо снизить калорийность пищи. Есть много различных кормов, которые помогают животному похудеть, – добавил ветеринарный врач.

Среди других рекомендаций специалист назвал физические нагрузки. Нужно больше выгуливать питомца, водить его, например, на плавание или на беговую дорожку.

Фото: pixabay.com
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