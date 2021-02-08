Владельцы домашних питомцев часто не обращают внимания на кашель у животных. Однако подобный симптом может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем. Именно поэтому при обнаружении кашля у питомца нужно сразу же обратиться за помощью к специалисту. Об этом на своем YouTube-канале рассказал ветеринарный врач Федор Меркулов.
– Вы сами не справитесь с проблемой. Нужно отличить один вид кашля от другого. Есть легочного происхождения, а есть сердечного. Так, например, 99 процентов йорков подвержены сердечным заболеваниям, поэтому кашель у них чаще всего сердечного происхождения. Но вы это самостоятельно не определите, – подчеркнул Федор Меркулов.
По словам ветеринарного врача, когда у животного кашель легочного происхождения, лечить нужно бронхи, а когда сердечного – сердце.
– Самое главное, не занимайтесь самолечением. Покашляла собачка, обращайтесь к врачу. Специалист поставит диагноз и назначит лечение, – резюмировал Федор Меркулов.
Фото: pixabay.com
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Ветеринар рассказал, в каких случаях кашель у животных может привести к развитию опасных заболеваний
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