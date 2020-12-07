Иногда владельцы замечают у своих кошек черные точки на подбородке. Похожее образование может проявляться и в области хвоста. Ветеринар Вячеслав Гречаный рассказал на своем YouTube-канале, по каким причинам возникает подобная проблема, а также назвал способы ее самостоятельного устранения.
По словам специалиста, черные точки на подбородке или в области хвоста у кошки являются не чем иным, как угревой сыпью. Акне зачастую возникает из-за гиперсекреции сальных желез. Когда они работают слишком активно, забиваются волосяные фолликулы, в результате чего образовывается данная угревая сыпь. Причин здесь можно назвать несколько: употребление кошкой жирной пищи, недостаток гигиены или аллергическая реакция.
– Лучше всего справиться с проблемой черных точек может наружная обработка. Ее вполне реально провести дома. Для этого нужно приобрести препараты, которые продаются в обычной аптеке, – рассказал ветеринар.
По словам специалиста, сначала угревую сыпь у животного нужно обработать хлоргексидином. Проводить процедуру с данным препаратом стоит два раза в сутки на протяжении 5–7 дней. Такую обработку необходимо осуществлять перед тем, как нанести следующее лекарство.
– Важный момент: перекисью обрабатывать не советую. Ко мне обращались люди после того, как самостоятельно пытались использовать против этих точек данное средство. После него кожа пересушивалась, получалась одна большая рана, – обратил внимание Вячеслав Гречаный.
После обработки сыпи следует нанести "Белобаза цинк".
– Его нужно применять 2 раза в сутки в течение пяти –семи дней, – резюмировал ветеринар.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
728
Ветеринар назвал простые рекомендации, которые помогут устранить у кошки черные точки на подбородке и в области хвоста
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter