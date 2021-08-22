Ветерану Великой Отечественной войны Надежде Плахотной исполнилось 95 лет

Сегодня ветерану Великой Отечественной войны Надежде Плахотной из д. Большие Мотыкалы Брестского района исполнилось 95 лет. Поздравить именинницу пришли родственники, друзья, односельчане, а также глава Брестского районного исполнительного комитета Владимир Сенчук.
Война для Надежды Степановны началась в 14 лет. Вместе с первыми взрывами и выстрелами семейство Плахотных покинуло родной дом. Несмотря на юный возраст, девушка подпольно помогала партизанам, а в 1943 году ушла в отряд, где и трудилась до Великой Победы.
По окончании войны Надежду Степановну почти сразу пригласили в горком партии работать техническим секретарем. Потом были Брестское педучилище и работа в Тельмовской школе до 1953 года. Затем Надежда вышла замуж и на долгие годы покинула Брестский район, переехав с супругом в Днепропетровск. В 1994 году после смерти мужа вернулась на родину, в Большие Мотыкалы, где живет и поныне.
- Спасибо, что помните и не забываете дорогу ко мне и моему дому. Всегда рада всех видеть, - отметила именинница.