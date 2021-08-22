Ветерану Великой Отечественной войны Надежде Плахотной исполнилось 95 лет

Война для Надежды Степановны началась в 14 лет. Вместе с первыми взрывами и выстрелами семейство Плахотных покинуло родной дом. Несмотря на юный возраст, девушка подпольно помогала партизанам, а в 1943 году ушла в отряд, где и трудилась до Великой Победы.По окончании войны Надежду Степановну почти сразу пригласили в горком партии работать техническим секретарем. Потом были Брестское педучилище и работа в Тельмовской школе до 1953 года. Затем Надежда вышла замуж и на долгие годы покинула Брестский район, переехав с супругом в Днепропетровск. В 1994 году после смерти мужа вернулась на родину, в Большие Мотыкалы, где живет и поныне.отметила именинница.