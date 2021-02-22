Концерт, посвященный Дню защитника Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, прошел сегодня в гимназии № 30 г. Минска имени Героя Советского Союза Б.С. Окрестина. На мероприятии ветеранам Вооруженных Сил вручили грамоты от администрации Советского района и Белорусского союза офицеров.
Учащиеся гимназии поздравили гостей с Днем защитника Отечества, исполнили танцевальные и песенные номера.
Полковник в отставке Александр Голодюк уверен, что в этот праздник стоит вспомнить участников и Первой мировой, и Великой Отечественной войны, боевых действий в Афганистане:
– Чувства патриотизма, долга, чести, достоинства никогда не покидали военных. Мой отец войну закончил в Берлине, дедушка воевал в Первую мировую войну, дядя остался на Курской дуге... Но думаю, этот праздник посвящен не столько нам, сколько молодежи. Ведь главное – это преемственность поколений. Мне обидно, когда наши дети и внуки поддаются деструктивным каналам. Они не понимают, что в них используются технологии разобщения. Мы победили в Великой Отечественной войне, потому что были едины. Потому я за наш флаг, за нашу независимость.
Председатель Советской РОС ДОСААФ Вячеслав Булда подробнее рассказал о том, чем занимается организация, каким образом она содействует укреплению обороны страны.
Поздравил ветеранов также заместитель начальника управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Советского района г. Минска Сергей Капранов:
– Праздник связывает многие поколения. Сегодня мы вспоминаем всех, кто погиб во имя Родины, отдаем честь нашим отцам. При этом мы не должны забывать, что молодое поколение – это наше будущее. Хочется пожелать всем крепкого здоровья, процветания, успехов в труде и учебе.
Алина Данилович
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Ветеранов Вооруженных Сил поздравили в Советском районе Минска
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Фото: Александр КУШНЕР