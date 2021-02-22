Ветеранов Вооруженных Сил поздравили в Советском районе Минска

Учащиеся гимназии поздравили гостей с Днем защитника Отечества, исполнили танцевальные и песенные номера.Полковник в отставке Александр Голодюк уверен, что в этот праздник стоит вспомнить участников и Первой мировой, и Великой Отечественной войны, боевых действий в Афганистане:Председатель Советской РОС ДОСААФ Вячеслав Булда подробнее рассказал о том, чем занимается организация, каким образом она содействует укреплению обороны страны.Поздравил ветеранов также заместитель начальника управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Советского района г. Минска Сергей Капранов:Алина Данилович