Ветеранам из Могилева предлагают бесплатно постричься и за полцены почистить к празднику парадные мундиры

Накануне Дня Победы могилевские власти предложили ветеранам воспользоваться рядом льгот, дабы встретить праздник при полном параде. Желающие могут бесплатно постричься и за чисто символическую плату почистить к 9 Мая парадную одежду.
Начальник управления торговли и услуг Могилевского горисполкома Владимир Казусев уточняет:
- Это делается в целях социальной поддержки участников Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним. В рамках проведения акций, приуроченных ко Дню Победы, мы предлагаем нашим заслуженным землякам воспользоваться с 4 по 8 мая услугами химчистки, где они смогут на 50% дешевле почистить не только парадные мундиры, но и другую одежду. Также им предоставляется 30 процентная скидка на стирку белья.