Ветеран: диалоговые площадки важны не только для молодежи, но и для старшего поколения

– пояснил Анатолий Адоньев.По словам ветерана, подобные дискуссии помогают определить основные направления дальнейшей совместной деятельности. Он добавил, что поддержка молодежи очень важна, особенно для солдат Победы.– подчеркнул Анатолий Адоньев.Диалог поколений «Память сердца» стал частью одноименного республиканского патриотического проекта, который стартовал 13 декабря в Гродненской области и завершается сегодня в Минске.Коммуникационная площадка в городской ратуше объединила представителей разных поколений. Актив Союза молодежи Минска и эксперты обсудили меры по сохранению памяти о героическом прошлом белорусов в годы Великой Отечественной войны, а также помощь ветеранам.