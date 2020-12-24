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  2. Ветеран: диалоговые площадки важны не только для молодежи, но и для старшего поколения

Ветеран: диалоговые площадки важны не только для молодежи, но и для старшего поколения

Такое мнение высказал журналистам председатель Минской городской организации ветеранов Анатолий Адоньев сегодня перед началом диалога поколений «Память сердца».


– Молодежь – опора, на которую мы рассчитываем. Они будут бороться за независимую нашу республику, поддерживать старшее поколение, – пояснил Анатолий Адоньев.

По словам ветерана, подобные дискуссии помогают определить основные направления дальнейшей совместной деятельности. Он добавил, что поддержка молодежи очень важна, особенно для солдат Победы.



– Внимание и помощь для участников Великой Отечественной очень ценны. В этом отношении деятельность БРСМ – необходимое средство, чтобы на душе ветеранов было спокойно. Так сохраняется уверенность в единстве народа, – подчеркнул Анатолий Адоньев.

Диалог поколений «Память сердца» стал частью одноименного республиканского патриотического проекта, который стартовал 13 декабря в Гродненской области и завершается сегодня в Минске.


Коммуникационная площадка в городской ратуше объединила представителей разных поколений. Актив Союза молодежи Минска и эксперты обсудили меры по сохранению памяти о героическом прошлом белорусов в годы Великой Отечественной войны, а также помощь ветеранам.
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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