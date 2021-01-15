Ветер в голове: три самых непредсказуемых знака зодиака

Представители этого знака занимают лидирующую позицию по легкомысленности. Близнецы не терпят рутину и обыденность, им хочется, чтобы в жизни постоянно происходило что-то новое, интересное и необычное. Типичные представители этого знака очень общительны и невероятно любознательны. Они обладают хорошей памятью и совершенно спокойно воспринимают негатив, но при этом не способны объективно и рассудительно принимать решения. Близнецам довольно часто не хватает усидчивости, они быстро переключаются с одного на другое и легко отвлекаются. На чем сосредоточатся Близнецы в ту или иную минуты предугадать сложно.Рожденным под знаком Весов от природы дано умение вести диалог и работать с большим количеством информации. Но есть одно большое но. Весы – весьма субъективные личности, каждую проблему они воспринимают как личное переживание. Любое происходящее в их жизни событие они пытаются привести к некому балансу. Именно поэтому представители этого знака имеют славу вечно колеблющихся и не способных занять четкую позицию. Сгладить все острые углы и сделать хорошо всем не всегда получается у Весов. Неконкретность во мнении – главная проблема Весов.Представители данного знака считаются главными чудаками из всех зодиакальных созвездий. Этакие своенравные упрямцы, витающие в облаках. От природы Водолеи имеют парадоксальное и нестандартное мышление с точки зрения логики. Они видят вещи с другой стороны, умеют удивлять и вдохновлять окружающих новыми идеями. Водолеи дружелюбны, легко заводят контакты, но также легко их разрывают. Независимость во всем Водолеи проявляют в любом возрасте. Это одна из главных черт этого знака. Ревностно оберегают свою свободу и не признают авторитетов – Водолеи за сотрудничество, но не подчинение. В отличие от Близнецов, этот знак не назовешь таким уж поверхностным.