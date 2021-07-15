«Ветер ночных огней» в Витебске - стрим

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В седьмой, и как решили организаторы, из-за магии цифр - юбилейный - раз в рамках «Славянского базара в Витебске» проходит фэст уличного искусства «На семи ветрах». Предлагаем вместе с нами побывать на ярком празднике «Ветер ночных огней». В программе - студия Flow-art и световое шоу COOL KIDS, огненный перформанс THE BATTLEFIELD. Смотрите событие в прямом эфире на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday в социальных сетях, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!