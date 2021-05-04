«Вест Хэм» взял верх над «Бернли» и поднялся на пятое место в таблице АПЛ

Крис Вуд, четко реализовав пенальти, вывел хозяев поля вперед на 19-й минуте.Однако очень быстро «молотобойцы» не только восстановили равновесие, но и вырвались вперед. Оба мяча в их составе на свой счет записал Майкл Антонио, отличившийся на 21-й и 29-й минутах.В оставшееся до финального свистка время обе команды имели ряд хороших моментов для того, чтобы изменить цифры на табло стадиона «Терф Мур». Но счет остался прежним.«Вест Хэм» прервал серию из двух поражений кряду и доказал скептикам, что его рано исключать из числа соискателей наград.Остальные встречи тура, которые были сыграны 30 апреля – 3 мая, принесли такие результаты: «Саутгемптон» – «Лестер» – 1:1, «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити» – 0:2, «Брайтон» – «Лидс» – 2:0, «Челси» – «Фулхэм» – 2:0, «Эвертон» – «Астон Вилла» – 1:2, «Ньюкасл» – «Арсенал» – 0:2, «Тоттенхэм» – «Шеффилд Юнайтед» – 4:0, «Вест Бромвич» – «Вулверхэмптон» – 1:1. Поединок между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем», который должен был состояться позавчера, перенесли на неопределенный срок. Проведение игры по графику сорвали болельщики «МЮ», которые ворвались на стадион «Олд Траффорд» и устроили там акцию протеста против владельцев клуба, семьи Глейзеров. Так поклонники команды выразили свое недовольство решением руководства о вступлении в Суперлигу.Турнирную таблицу АПЛ возглавляет «Манчестер Сити», имеющий на своем счету 80 очков. Вслед за «горожанами» в группе лидеров последовательно располагаются «Манчестер Юнайтед» (67 баллов), «Лестер» (63), «Челси» (61), «Вест Хэм» (58), «Тоттенхэм» (56), «Ливерпуль» (54), «Эвертон» (52), «Арсенал» (49) и «Астон Вилла» (48).В списке бомбардиров лидирует нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн, забивший 21 мяч.