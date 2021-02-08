Весна 2021 года: топ-5 лучших вариантов обуви от фешн-блогера

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Лоферы

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Белые кроссовки

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Балетки

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Дерби

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Белая обувь

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По словам эксперта, раньше подобную обувь следовало носить на босу ногу. Однако сейчас актуален вариант с носочками. Главными плюсами лоферов называют практичность, удобство и универсальность.– посоветовала Елена Галант.По словам фешен-блогера, не существует вещей, с которыми бы белые кроссовки выглядели плохо., – сказала эксперт.Елена Галант добавила, что более смелым модницам следует дополнить образ белыми кроссовками и беретом.– обратила внимание фешн-блогер.По словам эксперта, актуальными станут именно балетки нового поколения. Лучше всего выбирать с заостренным носиком и закрытой зоной декольте., – подчеркнула специалист.Современная тенденция моды последние 20–30 лет идет на смешение мужских и женских элементов гардероба. Это позволяет создавать уникальные и неповторимые образы., – обратила внимание Елена Галант.Выглядит актуально и здорово, прекрасно освежает аутфит, считает эксперт.– резюмировала фешн-блогер.