Весна 2021 года: топ-5 лучших вариантов обуви от фешн-блогера

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ЛоферыПо словам эксперта, раньше подобную обувь следовало носить на босу ногу. Однако сейчас актуален вариант с носочками. Главными плюсами лоферов называют практичность, удобство и универсальность.
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– Мини-платье или юбка А-силуэта плюс белые носочки и черные лоферы, можно добавить берет – и будет потрясающий стильный образ. Если хотите более молодежный и дерзкий вариант, просто возьмите косуху, – посоветовала Елена Галант.
Белые кроссовкиПо словам фешен-блогера, не существует вещей, с которыми бы белые кроссовки выглядели плохо.
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– Если вы любитель ярких принтованных вещей и если ваш гардероб пестрит красками, то для того чтобы гармонизировать перегруз верхней части, вам нужна нейтральная обувь. Белые кроссовки в данной ситуации – это идеальная вещь. Хороша обувь и с точки зрения весеннего гардероба, когда у нас наконец-то становятся более чистыми тротуары, – сказала эксперт.
Елена Галант добавила, что более смелым модницам следует дополнить образ белыми кроссовками и беретом.
– Это совершенно новое и свежее сочетание, – обратила внимание фешн-блогер.
БалеткиПо словам эксперта, актуальными станут именно балетки нового поколения. Лучше всего выбирать с заостренным носиком и закрытой зоной декольте.
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– Декольте в балетках – область, в которой идет вырез или открывается начало роста пальчиков. Самые трендовые балетки выпускаются с максимально закрытой зоной, – подчеркнула специалист.
ДербиСовременная тенденция моды последние 20–30 лет идет на смешение мужских и женских элементов гардероба. Это позволяет создавать уникальные и неповторимые образы.
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– К дерби меньше всего претензий, потому что броги или оксфорды выглядят очень по-мужски, а дерби обладают большим нейтралитетом, – обратила внимание Елена Галант.
Белая обувьВыглядит актуально и здорово, прекрасно освежает аутфит, считает эксперт.
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– Если вы за долгую зиму устаете от практичной черной обуви, то я бы рекомендовала вам обратить внимание на белую. Однако она может быть и кремового, и ванильного, и в различных оттенках кофе с молоком. Светлая обувь классно освежает стиль и приносит ему некоторую дозу женственности, – резюмировала фешн-блогер.