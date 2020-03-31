Весну на своих крыльях несут белые аисты. Первый из них был замечен в Брестской области еще 18 февраля. Сегодня эти птицы отмечены во всех регионах Беларуси.
Специалист по природоохранным вопросам общественной организации “Ахова птушак Бацькаўшчыны" Семен Левый – о том, когда ждать остальных пернатых мигрантов:
- Миграция перелетных птиц - это довольно растянутый во времени процесс. Первые птицы прилетают еще зимой. Это виды, зимующие неподалеку от нас, - в Западной Европе и Средиземноморье. Последними появляются те, кто зимовал в Африке, например, ласточки. Для питания им нужны летающие насекомые. Пока их немного.
Последние пернатые мигранты возвращаются во второй половине мая.
Фото: архив БЕЛТА
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Весенняя миграция перелетных птиц в этом году началась рано
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