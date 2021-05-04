Весенний призыв в войска начнется с 14 мая

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БЕЛТА

Отмечается, что в эти дни в военных комиссариатах завершается медицинское обследование призывников, проходят заседания призывных комиссий, в процессе которых принимаются решения о месте службы будущих солдат.Особенностью очередного призыва является то, что на службу в резерве будут призваны студенты белорусских вузов сельскохозяйственного профиля, изъявившие желание ее пройти.Отправка в войска нового пополнения начнется с 14 мая. Военную присягу новобранцы Вооруженных Сил примут 12 июня.