Такой информацией поделились в Telegram-канале Министерства обороны.
Фото из архива БЕЛТА
Отмечается, что в эти дни в военных комиссариатах завершается медицинское обследование призывников, проходят заседания призывных комиссий, в процессе которых принимаются решения о месте службы будущих солдат.
Особенностью очередного призыва является то, что на службу в резерве будут призваны студенты белорусских вузов сельскохозяйственного профиля, изъявившие желание ее пройти.
Отправка в войска нового пополнения начнется с 14 мая. Военную присягу новобранцы Вооруженных Сил примут 12 июня.
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Весенний призыв в войска начнется с 14 мая
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