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Веселье, подарки и настоящая солдатская каша: в отряде милиции особого назначения поздравили ребятишек с праздниками
Детский смех, веселье, подарки и настоящая солдатская каша. В отряде милиции особого назначения Минска поздравили ребятишек, в том числе из Радошковичей, с новогодними праздниками.
Командир минского отряда милиции особого назначения Дмитрий Балаба
Это был чудесный праздник. Главное, ради чего его задумали устроители, - подарить ребятишкам радость, веселье и подарочки. Как же без них?
Дети счастливы, родители тоже. Натанцевались, наигрались, нахохотались, друг с другом перезнакомились, Деда Мороза за нос подергали (желания, конечно, загадав). А потом пошли на милицейских спецмашинах кататься и настояшую солдатскую кашу с удовольствием за обе щеки уплетать. "Вот так бы и дома кашу кушали", - умилялись молодые мамы.
В общем, праздник удался. С наступающим, друзья! Всем мира, добра и здоровья! А нашим защитникам - спасибо за службу!
Видео: Людмила Гладкая
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Фото: Александр КУШНЕР