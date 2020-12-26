Веселье, подарки и настоящая солдатская каша: в отряде милиции особого назначения поздравили ребятишек с праздниками

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Командир минского отряда милиции особого назначения Дмитрий БалабаЭто был чудесный праздник. Главное, ради чего его задумали устроители, - подарить ребятишкам радость, веселье и подарочки. Как же без них?Дети счастливы, родители тоже. Натанцевались, наигрались, нахохотались, друг с другом перезнакомились, Деда Мороза за нос подергали (желания, конечно, загадав). А потом пошли на милицейских спецмашинах кататься и настояшую солдатскую кашу с удовольствием за обе щеки уплетать. "Вот так бы и дома кашу кушали", - умилялись молодые мамы.В общем, праздник удался. С наступающим, друзья! Всем мира, добра и здоровья! А нашим защитникам - спасибо за службу!Видео: Людмила Гладкая