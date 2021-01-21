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Источник: Знамя юности
Знамя юности

Весам и Козерогам повезет в любви, а Девы решат жилищный вопрос

«Покровитель 2021-го – Сатурн – отвечает за то, что год будет полон сюрпризов. Он входит в тройку, завершающую важный 20-летний этап, который мы прожили. Я имею в виду 2019, 2020 и 2021 годы. События трехлетки буквально уплотнятся и дадут результат начиная уже со второй половины зимы. Вторая половина января и февраль будут трудными, но весной станет полегче. Минувший год отличился шестью затмениями. Больше было только в 1917 и 1991 годах – по семь. В 2021-м нас ожидает четыре затмения – уже меньше, уже хорошо». Так известный астролог Тамара Глоба охарактеризовала наступивший год. А что ждет представителей разных знаков зодиака? Ловите эксклюзивный гороскоп.


Для ОВНОВ 2021 год откроет перспективы благодаря покровителям. Вы обретете новых друзей, укрепите старые связи. Ко всем делам и проектам нужно относиться серьезно. Будет необходимо поучиться новому, а также передать опыт и знания. Удачное время для учебы. Изучение новых технологий с учетом интересов современности поможет продвинуться вперед. Вы укрепитесь в своих взглядах на происходящее, но переживете кризис на пороге лета, а также в начале зимы.

Удачны поездки в места, где вы были ранее, особенно в первой половине года. Дальние друзья и партнеры помогут в делах. Повышенное внимание на дорогах и в личном транспорте требуется в конце мая – июне, а также в конце лета – начале осени и начале декабря. В это же время необходимо беречь родных. В течение года ждет привычный доход, но возникнут финансовые затруднения в январе и феврале, в мае и ноябре.

Год принесет любовь, признание, единение с верными друзьями и возможность найти свое место.

Для ТЕЛЬЦОВ на первом плане материальное положение. В первой половине и в конце года остро стоят вопросы карьеры, финансов. Вопросы здоровья потребуют внимания. В течение года один вид деятельности уйдет в прошлое, на работе сменится руководство, а новое – станет контролировать, то притормаживая ваше развитие, то давая свободу в делах. Зима – время большой активности с переменным успехом. В середине января, во второй половине февраля, в мае периодически будут срывы в делах и потери в финансах. В первой половине года метания между духовным и материальным проявятся особенно остро.

Зимой и весной необходимо следить за здоровьем, проявлять повышенное внимание за рулем. Наиболее важно для новых возможностей и проектов время конца весны и лета. Отдых с друзьями будет удачным. Избегайте финансовых авантюр в начале осени. Вторая половина года, с лета, откроет перспективы вдали от дома и благодаря людям издалека, а также учителям и покровителям. Поездки связаны с творчеством, любовью. Осень подарит интересную деятельность, возможность повышения профессиональных знаний.


БЛИЗНЕЦЫ. В течение 2021 года определяется ваше будущее на последующие восемь-девять лет. Необходимо браться за новые дела и начинания, даже если поначалу они не приносят до­хода. Наиболее интересное время для путешествий, интеллектуального развития и новых связей – зима и начало весны, а также май, июнь, первая половина июля, сентябрь и октябрь. В сентябре избегайте авантюр, чтобы в будущем не сожалеть о содеянном. Если вы сумели сделать на­коп­ления или приобрести недвижимость, то теперь они станут вашими активами. Расходы ждут в середине января, в феврале, во второй половине весны, в начале лета и  конце года.

В течение года, особенно первой половине, опорой станут семья, проверенные временем люди. Но дважды переживете личный кризис: в конце весны – начале лета, а также в начале зимы возможны трудности в семье; споры с конкурентами – летом и в начале осени. Любовь, успех, поддержка, интеллектуальный, личный и профессиональный рост ждут в течение года. Вопросы здоровья напомнят о себе во второй половине года.


Для РАКОВ 2021 год полон перемен в личных и финансовых делах, в работе и отношениях с друзьями. В первой половине года ждите успехов благодаря прежним достижениям, старой работе. Эти заслуги будут приносить успех и станут платформой для будущего. Новые дела дадут небольшой доход, а прежняя деятельность стабильно приносит уважение и признание коллег. Сделанное ранее будет обеспечивать материальную отдачу.

Будут волновать и вопросы здоровья. В первой половине года представятся хорошие возможности заняться своим здоровьем и избавиться от давних проблем.

Успех ждет в командировках, в работе с дальними партнерами. Отношения с новыми знакомыми могут стать не только партнерскими. Вы успешно будете решать вопросы брака, семьи. В первой половине осени станете много заниматься домашними делами, возможно, затеете ремонт. В ноябре можете потерять друга.

В конце года откроются новые перспективы на последующие два года, и вы отправитесь путешествовать туда, куда давно собирались.


У ЛЬВОВ в 2021 году на первый план выйдут дела семьи, отношения с деловыми партнерами. В работе и карьере ожидаются перемены. Трудности с начальством в первой половине года сменятся успехами на работе во второй. Зима, начало и конец года отмечены финансовыми изменениями. Руководство то поощряет, то урезает ваши заработки. Друзья сыграют значительную роль в ваших делах, помогая личному и духовному росту, особенно в мае, июне, июле. В кругу друзей пройдут самые главные события. По­явятся новые люди в окружении. Но будьте внимательны с конкурентами – могут доставить хлопот в начале осени. В течение года будут радовать дела детей. Возможно пополнение в семействе. Кто‑то из прежних поклонников появится на горизонте. В конце года ждет много работы, заботы по дому займут почти все время и внимание.


У ДЕВ в 2021 году обострятся вопросы смены работы и места жительства, успехи на службе будут чередоваться с ограничениями. Будут радовать дела детей, особенно во второй половине года. Возможно прибавление в семье. Лучше всего в течение 2021 года вы будете чувствовать себя дома, сыграет роль поддержка родителей и домашних. Возможны переезд и ремонт.

Наиболее важными в работе станут периоды конца весны – первой половины лета, конца лета и начала осени, а также декабрь. В работе успехи и ограничения одновременно, коллеги помогают, дела радуют перспективами, появится возможность больше зарабатывать. Необходимо поучиться новому, и для этого представятся отличные возможности, особенно зимой и в начале весны.

Наиболее сложные периоды – январь, февраль, конец апреля, май, а также ноябрь и начало декабря. Ваши спутники начнут что‑то новое летом, и тут вы должны проявить великодушие. В конце года ждет признание. В целом в течение года дела семьи будут на первом плане.


ВЕСЫ могут ждать удачу в работе, творчестве и любви. Вас радуют старые связи, родственные отношения. Периодически придется покидать родные края и любимых ради дел и заработков. В течение года пригодятся прежние знания. Но будет необходимо завязать новые отношения и деловые связи, возможно, получить образование вдали от дома. Отношения с дальними партнерами строятся в этом году по‑новому. Соседи и родня станут опорой. Из дома уеде­т дорогой человек, но появятся и новые знакомства.

Деньги будут уходить на детей. Расходы на развлечения, увлечения, спорт, отдых превысят лимит, особенно в середине января, во второй половине февраля, начале лета и конце 2021-го.

В 2021 году интеллектуальная деятельность, обучение, преподавание, старые и новые связи и знакомства, а также родственники и любимые люди сыграют важную роль в ваших делах.

В течение года ждут успехи в переговорах. Прежние связи и достижения помогут и откроют новые возможности. Лучше всего во второй половине года вы будете чувствовать себя дома. Год завершится успехами на работе и приятными домашними хлопотами.


СКОРПИОНЫ в 2021 году больше всего сил и внимания будут уделять дому, делам родителей, финансовым вопросам, обучению. Весь год вы станете решать жилищные проблемы, заниматься вопросами недвижимости, ремонтом, возможно, приобретете землю. В семь­е могут возникнут трудности и споры из‑за имущества, недвижимости. Ваше благосостояние во многом зависит от партнеров, и вы убедитесь в этом в начале лета, а также в нояб­ре – декабре. Возможны судебные споры и разбирательства зимой и осенью, в ноябре. В течение года будут кормить прежние накопления.

С конца весны и в летний период порадуют дети, их дела и успехи, которые получат развитие в сле­дующем году. Во второй половине года отношения с родственниками улучшатся. В этом помогут совместные поездки и общие интересы. Вторая половина года удачна для учебы, интеллектуального роста, литературной и научной, публичной деятельности, торговли, командировок. В декабре не делайте крупных покупок.


СТРЕЛЬЦЫ в 2021 году почувствуют, что многие проблемы прошлого отступили. Возможно, вы сами посмотрите на все другими глазами. Придет ясность в отношениях, делах. Но прошлое даст о себе знать. В течение года, особенно первой половине, окружающие вас люди будут идти навстречу, помогут даже незнакомые люди. Удача ждет в обучении и преподавании, интеллектуальной работе, информационной деятельности, в поездках. Вы сможете зарабатывать в этих направлениях. Но зимой, а также в конце весны и осени, в начале зимы будут мешать коллеги, возникнут трудности в коллективе. Вы можете поменять работу. Дважды в течение года остро встанут вопросы личных отношений, семьи.

Год удачен для преподавания, обу­чения, литературной деятельности, путешествий с близкими друзьями. Ждут многочисленные поездки, командировки, перелеты. Во второй половине года денег у вас будет достаточно. Хороший заработок возможен благодаря участию в вашей жизни и делах любящих людей.


У КОЗЕРОГОВ открывается новый период, который можно по‑разному использовать – зависит от смелости и умения видеть перспективы. Весь год вы будете решать материальные и фи­нансовые вопросы, строить свое дело исходя из требований времени, участвовать в интеллектуальной и торговой деятельности на новой платформе. Дела детей и отношения с любимыми людьми будут волновать больше всего, особенно в первой половине года и ноябре. Значительная часть средств будет уходить на детей. Наиболее проблемными станут январь и февраль, а также июнь и треть­я декада декабря. Летний период пройдет с переменным успехом. В июне поменяется коллектив на работе, зарплата убавится. Трудности обострятся летом и в начале осени. Позже они трансформируются в перемены в профессии. Окружающие, даже незнакомцы, будут помогать. Поездки, командировки, а также учеба, бизнес получат развитие в 2022 году. Берегите любимых людей, детей, их здоровье. В конце осени и зимой возможны новые отношения – вы можете влюбиться. 


Для ВОДОЛЕЕВ откроются новые возможности в 2021 году. Из окружения уйдут лишние люди, но новые друзья и проверенные временем люди останутся с вами. Успехи в работе и личных делах будут чередоваться с потерями. Главные проблемы ожидают в жилищных вопросах, любви и делах детей. Необходимо следить за здоровьем, особенно зимой и в конце года. Ожидают дороги, успех в вопросах преподавания и обучения. Детям и любимым, родителям нужна будет ваша помощь. В мае, июне, июле, в конце лета и начале осени вы станете заниматься их делами. Финансовые возможности для этого будут. Во второй половине года особое внимание уделите детям – важно, чтобы подростки не попали в дурную компанию. Летом ждут заработки, неплохие приобретения, перспективы. В имущественных, жилищных вопросах во второй половине осени ждут трудности. Наметится переезд, смена места жительства. В конце года разрешатся финансовые вопросы.


РЫБЫ. Вам 2021 год принесет перемены в работе и, возможно, месте жительства. Друзья и покровители увидят в вас таланты и способности, которые могут получить развитие благодаря вашим усилиям. В течение года дважды остро встанут вопросы карьеры – в конце весны и начале зимы возможна смена работы и руководства. Опираясь на прежние успехи и достижения, станете строить будущее. Зима и весна – период подготовки к новому этапу большой работы, исследований.

Лето у Рыб отмечено уважением и признанием заслуг, перспективными начинаниями. В это же время наметятся переезд, строительство, ремонт жилья – эти процессы отнимут немало сил. Необходимо беречь здоровье домашних и родителей, особенно в первой половине года. Многочисленные друзья будут вашей опорой, откроются перспективы на будущее при их участии.

В конце года ждите признания заслуг. Вам будут помогать близкие. Новые люди также появятся в окружении. Откроются любопытные перспективы, учебные и интеллек­туальные проекты получат развитие. Возможные потери в течение года будут компенсированы. 

ООО «ТН-Волгоград» (специально для «ЗН»)

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