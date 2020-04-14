Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+8 oC
USD: 2.46
EUR: 2.7
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Верующим с признаками заболеваемости рекомендовано отказаться от посещения церкви на Пасху

Верующим с признаками заболеваемости рекомендовано отказаться от посещения церкви на Пасху

Представители Министерства здравоохранения провели две встречи с главой православной церкви в Беларуси в связи с ситуацией вокруг распространения нового коронавируса, сообщила во время онлайн-брифинга во вторник в Минске заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.


«11 апреля Митрополитом Павлом были подписаны рекомендации по проведению всех пасхальных мероприятий, чтобы минимизировать возможность заражения и передачи вируса у прихожан», — проинформировала Богдан.

Главное: людям, которые имеют тяжелые хронические заболевания, признаки респираторных вирусных инфекций, рекомендовано остаться дома и не посещать пасхальные богослужения, отметила специалист.

Все религиозные обряды будут максимально вынесены на улицу. Также будет изменен ряд ритуалов православной церкви, чтобы не допустить заражения людей.


Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Митрополит Павел призвал верующих в эти дни воздержаться от посещения храмов
Звезда оперетты Алексей Кузьмин ушел из жизни
В Беларуси стартовал марафон "#СпасибоМедикам"
Вечное противостояние на день рождения. Спектакль «Кошки-мышки» на театральной неделе с «СБ»
В Минздраве рассказали, как переносят коронавирус дети
В Минздраве рассказали, могут ли родители госпитализироваться вместе с ребенком
Мясникович: в ЕАЭС вырабатывают системные меры по обеспечению экономической стабильности в условиях COVID-19
Минздрав рекомендует ограничить посещение женских консультаций
Минздрав рекомендует воздержаться от посещения спортивных секций
На торгах 14 апреля белорусский рубль укрепился к трем основным валютам
блог
Андрей МУКОВОЗЧИК
Сломался лорнет
В Минздраве рассказали о резервах аппаратов ИВЛ
Минздрав рассказал об особенностях родов у пациенток с COVID-19
ПРООН запускает новый механизм поддержки Беларуси в борьбе с COVID-19
Верующим с признаками заболеваемости рекомендовано отказаться от посещения церкви на Пасху
В Минздраве рассказали, когда в Беларуси наступит пик коронавируса
Минздрав опроверг слухи о взаимосвязи прививки от туберкулеза и заболеваемости COVID-19
В Минздраве рассказали об экспериментальном лечении от коронавируса
Профилактические меры должны соблюдаться во всех регионах, независимо от цифр заболеваемости коронавирусом — Минздрав
Австрия ослабила карантин: сегодня возобновляют свою работу небольшие магазины
Кыргызстан выступает за создание зеленых коридоров в ЕАЭС для определенного перечня товаров
мнение
Всеволод ШИМОВ
Коронавирус в Евросоюзе: вместе, но врозь
Авторы
СКАНИРУЙТЕ