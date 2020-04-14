Верующим с признаками заболеваемости рекомендовано отказаться от посещения церкви на Пасху

Представители Министерства здравоохранения провели две встречи с главой православной церкви в Беларуси в связи с ситуацией вокруг распространения нового коронавируса, сообщила во время онлайн-брифинга во вторник в Минске заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.





«11 апреля Митрополитом Павлом были подписаны рекомендации по проведению всех пасхальных мероприятий, чтобы минимизировать возможность заражения и передачи вируса у прихожан», — проинформировала Богдан.

Главное: людям, которые имеют тяжелые хронические заболевания, признаки респираторных вирусных инфекций, рекомендовано остаться дома и не посещать пасхальные богослужения, отметила специалист.

Все религиозные обряды будут максимально вынесены на улицу. Также будет изменен ряд ритуалов православной церкви, чтобы не допустить заражения людей.