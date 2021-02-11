Верующие могут задать вопросы Патриаршему Экзарху Вениамину онлайн

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БЕЛТА

13 февраля 2021 года на официальном YouTube-канале Белорусской Православной Церкви будет организована трансляция праздничных мероприятий из Храма-Памятника в честь Всех Святых города Минска. Центральным событием Дня православной молодежи станет Божественная литургия с общенародным пением, которая начнется в 10.00.Позже состоится встреча православной молодежи с митрополитом Минским и Заславским, Патриаршим Экзархом всея Беларуси Вениамином, где юноши и девушки смогут задать архипастырю волнующие их вопросы. Кроме того, вопрос владыке можно отправить онлайн 13 февраля с 13.45 до 15.00 через Instagram-канал молодежного движения AGIOS (@minsk_molod)., – рассказалДень православной молодежи ежегодно отмечают в феврале более чем в сорока странах мира. Идея празднования принадлежит международному православному молодежному движению «Синдесмос», учрежденному в 1952 году во Франции. В Беларуси торжества пройдут по благословению Высокопреосвященнейшего Вениамина, митрополита Минского и Заславского, Патриаршего Экзарха всея Беларуси. Инициатором мероприятия выступает Синодальный отдел по делам молодежи БПЦ.