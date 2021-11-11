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Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Красноярском крае

Вертолет Ми-8 был экстренно приземлен на севере Красноярского края, погибших нет, передает ТАСС со ссылкой на МЧС. 


– Ми-8 совершил аварийную посадку. В экипаже три человека, они живы, – пояснили в ведомстве. 

В пресс-службе краевого ГУ МЧС подтвердили эту информацию. 

Вертолет совершил аварийную посадку в 1–2 км от поселка Светлогорск в Туруханском районе. По предварительной информации ведомства, это заказной рейс, следовавший по маршруту Валек – Игарка.

О посадке в ведомстве стало известно в 13:15 (9:15 мск). Подразделения МЧС не привлекались. 

Фото: ТАСС
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