Versace выпустил коллекцию ко Дню всех влюбленных в Китае

В линейку вошли платья, рубашки-поло, футболки и свитшоты. Предметы одежды украшены барочно-камуфляжным узором в розовых и бело-голубых тонах, который ранее также появлялся в коллекциях бренда. Еще Versace выпустил туфли-слингбэки и сумку с декором в виде логотипа La Medusa.
К началу продаж коллекции модный дом запустит специальную интерактивную платформу Record Your Mark, в которой каждый желающий сможет создать именное музыкальное послание для своей второй половинки. К слову, выбрать мелодию, биты и эффекты для виртуальной открытки также можно самостоятельно.
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