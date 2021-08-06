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Versace выпустил коллекцию ко Дню всех влюбленных в Китае

Мы продолжаем показывать коллекции от мировых брендов, посвященные китайскому Дню влюбленных. Следующим романтичную капсулу представил итальянский модный дом Versace. Какая она – рассказываем и показываем в нашем материале.


В линейку вошли платья, рубашки-поло, футболки и свитшоты. Предметы одежды украшены барочно-камуфляжным узором в розовых и бело-голубых тонах, который ранее также появлялся в коллекциях бренда. Еще Versace выпустил туфли-слингбэки и сумку с декором в виде логотипа La Medusa. 


К началу продаж коллекции модный дом запустит специальную интерактивную платформу Record Your Mark, в которой каждый желающий сможет создать именное музыкальное послание для своей второй половинки. К слову, выбрать мелодию, биты и эффекты для виртуальной открытки также можно самостоятельно. 
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Фото: versace.com
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