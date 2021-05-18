В состоявшемся накануне заключительном поединке 37-го тура чемпионата Италии по футболу «Верона» и «Болонья» разошлись боевым миром – 2:2.
Обе команды уже не дотянутся до высоких мест, но и сохранение элитной прописки себе уже обеспечили, что позволяет им играть в концовке сезона в свое удовольствие. И во вчерашнем матче они порадовали болельщиков ярким результативным футболом.
По ходу матча хозяева поля дважды вели в счете (1:0, 2:1). Но гости оба раза восстановили статус-кво – и так вничью игра и завершилась.
В составе «Вероны» отличились Давиде Фараони (2-я минута) и Никола Калинич (53). А у «Болоньи» голами отметились Лоренцо Де Сильвестри (32) и Родриго Паласио (82).
Матчи предпоследнего тура, которые состоялись 15–16 мая, закончились следующим образом: «Специя» – «Торино» – 4:1, «Дженоа» – «Аталанта» – 3:4, «Ювентус» – «Интер» – 3:2, «Рома» – «Лацио» – 2:0, «Фиорентина» – «Наполи» – 0:2, «Удинезе» – «Сампдория» – 0:1, «Беневенто» – «Кротоне» – 1:1, «Парма» – «Сассуоло» – 1:3, «Милан» – «Кальяри» – 0:0.
«Интер», досрочно обеспечивший себе золото, лидирует с 88 очками. А вслед за ним в верхней части турнирной таблицы идут «Аталанта» (78), «Милан» (76), «Наполи» (76) и «Ювентус» (75). Спор за остающиеся в розыгрыше путевки в Лигу чемпионов в последнем туре, матчи которого запланированы на 23 мая, будет очень жарким. Повышенное внимание будет привлечено к матчам «Аталанта» – «Милан», «Наполи» – «Верона» и «Болонья» – «Ювентус».
Список бомбардиров чемпионата Италии возглавляет Криштиану Роналду («Ювентус»), который забил 29 мячей.
Фото: twitter.com/bolognafc1909en
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«Верона» и «Болонья» сыграли вничью в матче Серии А
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