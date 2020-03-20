Вернитесь в "Сваты"! Подписчики Людмилы Артемьевой просят ее вернуться в популярный сериал

Российская актриса театра и кино Людмила Артемьева опубликовала первый пост в Инстаграме после новости о том, что она покидает комедийный сериал "Сваты".

— Всем хорошего дня, — подписала свое фото Артемьева.

Под публикацией сразу стали появляться комментарии подписчиков, просящих актрису вернуться в роли Ольги Ковалевой.

— Вернитесь в "Сваты", пожалуйста! — просили пользователи.

Другие фанаты сериала решили уточнить, действительно ли она не будет сниматься в седьмом сезоне. Однако Людмила Артемьева в комментарии к фоловерам не пришла и сохранила молчание.

Напомним, ранее исполнительница роли Валентины Будько рассказала, что Артемьева отказалась от участия в "Сватах" из-за денежного вопроса.