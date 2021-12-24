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  2. Верховный Суд Республики Беларусь присоединился к акции «Наши дети»

Верховный Суд Республики Беларусь присоединился к акции «Наши дети»

По доброй многолетней традиции представители Верховного Суда побывали 24 декабря в гостях у воспитанников Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации в Молодечно.


Заместитель Председателя Верховного Суда Республики Беларусь Юрий Викторович Кобец вручил подопечным центра подарки, поздравил ребят с наступающими новогодними праздниками, пожелав им добра, благополучия и веры в чудо.

Центру переданы компьютерная и интерактивная техника и оборудование, приобретены новое окно, воздушно-пузырьковая трубка для сенсорной комнаты и, конечно, сладости.
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