Верховный Суд Республики Беларусь присоединился к акции «Наши дети»

Заместитель Председателя Верховного Суда Республики Беларусь Юрий Викторович Кобец вручил подопечным центра подарки, поздравил ребят с наступающими новогодними праздниками, пожелав им добра, благополучия и веры в чудо.Центру переданы компьютерная и интерактивная техника и оборудование, приобретены новое окно, воздушно-пузырьковая трубка для сенсорной комнаты и, конечно, сладости.