Верховный Суд Республики Беларусь присоединился к акции «Наши дети»

По доброй многолетней традиции представители Верховного Суда побывали 24 декабря в гостях у воспитанников Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации в Молодечно.
Заместитель Председателя Верховного Суда Республики Беларусь Юрий Викторович Кобец вручил подопечным центра подарки, поздравил ребят с наступающими новогодними праздниками, пожелав им добра, благополучия и веры в чудо.
Центру переданы компьютерная и интерактивная техника и оборудование, приобретены новое окно, воздушно-пузырьковая трубка для сенсорной комнаты и, конечно, сладости.