Судьи готовы представить предложения по изменению главного закона страны. Об этом сегодня сообщил журналистам председатель Верховного Суда Валентин Сукало после встречи с Президентом. По мнению Валентина Сукало, в новой Конституции есть возможности для упрощения порядка избрания судей различного уровня, изменения функционирования судебной системы.
– Мне кажется, что нет необходимости назначать (Президенту. – Прим. ред.) всех судей, их 1239 в судах всех уровней. Что касается судей высших судов – да, а судей областного и районного уровней передать местным Советам депутатов, – сказал председатель Верховного Суда.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
1023
Верховный Суд предлагает назначение судей областного и районного уровня доверить Советам депутатов
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter