Верховный Суд отклонил жалобу Цепкало на решение ЦИК

Сегодня Верховный Суд отказал Валерию Цепкало в удовлетворении жалобы на решение Центральной избирательной комиссии. Напомним, ЦИК не зарегистрировал Цепкало в качестве кандидата в Президенты страны. Сам бывший глава ПВТ сегодня в суд не явился, объяснив это плохим самочувствием.





Верховный Суд не нашел оснований для того, чтобы отменить решение Центризбиркома, сообщила нам руководитель пресс-службы ВС Юлия Ляскова. Официальный представитель отметила, что суд, принимая решение, руководствовался тем, что для регистрации нужно не менее 100 тысяч достоверных подписей.

Решение ВС вступило в силу и обжалованию не подлежит.

– Также суд признал правомерным отказ в регистрации по причине ошибки, сделанной в декларации супруги В.Цепкало, – комментирует Юлия Ляскова.

О том, что не будет присутствовать в суде, бывший руководитель ПВТ уведомил письменно.