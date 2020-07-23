Верховный Суд отказал в возбуждении дела по жалобам Бабарико на решение ЦИК

Верховный Суд отказал в возбуждении гражданского дела по жалобам экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико на решение ЦИК не регистрировать его кандидатом в Президенты. Эту информацию нам сообщила официальный представитель ВС Юлия Ляскова:

Жалобы в суд на постановление Центризбиркома несостоявшийся кандидат на президентский пост (он же основной фигурант резонансного уголовного дела) Виктор Бабарико подписал 17 июля. Он просил признать постановление ЦИК незаконным, необоснованным и обязать Центральную комиссию зарегистрировать-таки его в качестве кандидата в Президенты страны.

Согласно ч. 1 ст. 341 ГПК Беларуси, при несогласии с решением комиссии гражданин может подать жалобу в суд в случаях и порядке, предусмотренных законом. А в ч. 5 ст. 68-1 Избирательного кодекса сказано, что «лицо, выдвинутое кандидатом в Президенты Республики Беларусь, может обжаловать решение Центральной комиссии об отказе в регистрации кандидатом в Президенты Республики Беларусь в трехдневный срок со дня принятия решения». Решение ЦИК, напомню, принято 14 июля. То есть срок для подачи жалобы истек 16 июля.

– Таким образом, материальным законом установлен срок для реализации права на обжалование принятого Центральной комиссией постановления и порядок его исчисления, – уточнили в ВС. – Этот срок является пресекательным и восстановлению не подлежит.

Из представленных материалов видно, что жалобы Виктора Бабарико на постановление ЦИК от 14 июля подписаны заявителем 17 июля и в тот же день направлены в Верховный Суд. Что свидетельствует о пропуске Бабарико определенного ч. 5 ст. 68-1 ИК срока.

При таких обстоятельствах правовые основания для принятия к рассмотрению жалоб Бабарико отсутствуют.

В связи с этим в возбуждении дела отказано. Определение вступило в законную силу и обжалованию (опротестованию) в апелляционном порядке не подлежит.