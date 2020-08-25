Верховный Суд отказал в возбуждении дел по жалобам на решения Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов.
В удовлетворении жалоб отказано Светлане Тихановской, Андрею Дмитриеву и Анне Канопацкой.
Определение обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит. Подробности размещены на сайте Верховного Суда.
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Верховный Суд отказал в возбуждении дел по ряду жалоб на решение ЦИК
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