Верховный Суд оставил без изменения приговор Колесниковой и Знаку

24 декабря апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда приговор Минского областного суда от 6 сентября 2021 года оставлен без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения.Приговор вступил в законную силу.Мария Колесникова и Максим Знак признаны виновными в заговоре с целью захвата государственной власти, создании экстремистского формирования и руководстве им, а также призывах к захвату власти и других действиях, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.