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Верховный Суд оставил без изменения приговор Колесниковой и Знаку

Верховный Суд Беларуси рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Максима Знака и Марии Колесниковой. Информация об этом опубликована на сайте суда.


24 декабря апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда приговор Минского областного суда от 6 сентября 2021 года оставлен без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.

Мария Колесникова и Максим Знак признаны виновными в заговоре с целью захвата государственной власти, создании экстремистского формирования и руководстве им, а также призывах к захвату власти и других действиях, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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