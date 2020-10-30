Иначе говоря, запланированные на 20 декабря повторные выборы в высший законодательный орган государства отменяются, пишет ТАСС.
– Жалоба ЦИК на решение административного суда Бишкека о признании недействительным постановления о назначении повторных выборов депутатов парламента возвращена заявителю в связи с истечением срока обжалования судебного акта, – сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, ЦИК Кыргызстана 6 октября признал итоги парламентских выборов 4 октября недействительными и назначил дату проведения новых – 20 декабря. Но общественная организация «Коалиция за демократию и гражданское общество» и политическая партия «Актив» обратились в административный суд Бишкека с требованием признать это решение незаконным. Столичный суд признал постановление ЦИК недействительным. Тот попробовал обжаловать решение, но не успел сделать это вовремя.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
464
Верховный суд Кыргызстана отказался рассматривать дело о проведении новых парламентских выборов в стране
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter