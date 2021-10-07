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Верховная рада Украины продолжит процедуру избрания нового спикера 8 октября

На голосовании 7 октября депутаты Верховной рады Украины поддержали отставку ее председателя Дмитрия Разумкова. Сразу же после этого парламентарии приступили к процедуре избрания нового спикера. Она продолжится 8 октября, заявила заместитель председателя Рады Елена Кондратюк.

Фото: pixabay.com

За отставку Дмитрия Разумкова проголосовали 284 парламентария, 215 из которых – представители правящей партии «Слуга народа». Кроме того, за высказались 20 парламентариев от «Батькивщины», 19 – «За будущее», 18 – «Доверие», 6 – «Голос». Еще 6 голосов обеспечили депутаты вне фракций. Среди парламентариев от «Оппозиционной платформы – За жизнь» и «Европейской Солидарности» проголосовавших за отставку Разумкова не было.

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Основная кандидатура на должность нового председателя Верховной рады – Рустан Стефанчук, которого выдвигает «Слуга народа». «Европейская Солидарность» хочет видеть в должности спикера Яну Зинкевич. Другими кандидатами стали Алексей Гончаренко, Гео Лерос и Ярослав Железняк. Последние два парламентария, выступая за трибуной Рады, друг за другом заявили, что снимают свои кандидатуры. Железняк призвал при голосовании обратить внимание на оппозиционных кандидатов, а Лерос заявил, что «никакого смысла в этом голосовании нет», и раскритиковал политику президента Украины Владимира Зеленского.

Интересный факт: Алексей Гончаренко, рассказывая о своей программе, сделал отсылку к предвыборному лозунгу экс-президента США Дональда Трампа. В Штатах кампания республиканца шла под фразой «Сделаем Америку великой вновь», а Алексей Гончаренко заявил: «Моя программа очень простая – сделать Раду верховной вновь». 
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