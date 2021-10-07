Верховная рада Украины отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова

Депутаты Верховной рады проголосовали за отставку главы парламента Украины Дмитрия Разумкова. Решение поддержали 284 парламентария, 215 из которых – представители правящей партии «Слуга народа».
Для отставки Разумкова необходимо было 226 голосов. Кроме 215 депутатов от «Слуги народа», «за» высказались 20 парламентариев «Батькивщины», 19 – «За будущее», 18 – «Доверие», 6 – «Голос». Еще 6 голосов обеспечили депутаты вне фракций. Среди парламентариев от «Оппозиционной платформы – За жизнь» и «Европейской солидарности» проголосовавших за отставку Разумкова не было.
Комментируя итоги голосования на брифинге, Дмитрий Разумков сказал: «Думаю, что мы увидели новую коалицию: партии «Слуга народа» и «Батькивщина». Он подчеркнул, что «не собирается на пенсию» и продолжит политическую карьеру. На вопрос, есть ли у него президентские амбиции, Разумков ответил уклончиво: «Президентские выборы пока что не начались. Но раньше все говорили, что с [должности] главы Верховной рады никто не становился президентом. Сегодня мы этот предохранитель убрали».
Рада уже приступила к процедуре избрания нового спикера.
Фото: РБК-Украина